Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Espectáculos

Julieta Prandi: pidieron la pena de 50 años al ex marido

Julieta Prandi: pidieron la pena de 50 años al ex marido
8 de Agosto de 2025 | 19:39

Escuchar esta nota

El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió este viernes 50 años de prisión para el ex marido de la conductora, Claudio Contardi, en la causa caratulada como abuso sexual y violencia de género, en el tribunal de Campana, mientras que el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años y cuando finalizó la audiencia, la actriz, que se retiró en un patrullero, confirmó que permanecerá custodiada hasta el miércoles cuando se conozca el veredicto.

Por su parte, la defensa del acusado solicitó nuevamente la nulidad del juicio y, en caso de condena, exigió que se contemple el mínimo de la misma.

La jornada tuvo lugar en los Tribunales de Campana, donde se desarrollaron los alegatos de cierre de todas las partes y se confirmó que el veredicto se dará a conocer el miércoles 13 de agosto a las 11 de la mañana.

Durante el debate, que se inició el miércoles pasado, declararon tanto Prandi como Contardi ante los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, además de testigos, peritos y psicólogos que respaldaron el relato de la víctima. “Contardi es un criminal. Tiene gente muy oscura a su alrededor. Una condena sería paz, alivio y justicia”, expresó la conductora al ingresar al tribunal.

El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión, mientras que la querella, a cargo del abogado Javier Baños, pidió 50 años al considerar que se trata de un delito continuado de extrema gravedad. Baños también solicitó la prisión preventiva para Contardi y remarcó que la defensa “parecía no haber estado en el debate”.

En tanto, la defensa del acusado volvió a pedir la nulidad del juicio, solicitó un veredicto absolutorio y, en caso de condena, pidió que se contemple el mínimo de pena. También reiteraron el pedido de que la causa sea juzgada por un jurado popular, lo cual fue rechazado por el tribunal.

LE PUEDE INTERESAR

Aprevide tomó una drástica decisión tras el piñón a Luis Ventura en el Ascenso

LE PUEDE INTERESAR

Vuelve Pity Álvarez: el video del anuncio, su regreso a los escenarios y el primer single

Tras el cierre de la audiencia, se resolvió que Contardi no podrá salir del país ni viajar dentro del territorio nacional hasta que se dicte sentencia. Frente a la posibilidad de que el acusado permanezca en libertad hasta el miércoles, los abogados de Prandi pidieron que se le otorgue un botón antipánico, ya que la conductora no se siente segura.

Al finalizar la audiencia, la mujer se descompensó y debió ser atendida por personal médico.

“Los hechos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite”, había dicho Prandi en la puerta del tribunal. Ahora, con las pruebas ya expuestas y los alegatos concluidos, la expectativa está puesta en la sentencia del miércoles.

Una vez que se recuperó, la denunciante manifestó que permanecerá custodiada hasta la semana que viene cuando se conozca el veredicto.

La conductora resaltó que se solicitó la prisión preventiva para Contardi a fin de resguardar su integración física y la de sus hijos, pero los jueces rechazaron el pedido debido a que adelantarían la decisión de la sentencia.

“Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa”, lamentó.

Luego se retiró en un patrullero que la trasladó hasta su domicilio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata

Agenda Buenos Aires

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

Una Ferrari amarilla despistó, chocó y terminó destruida en un campo a 50 Km de La Plata

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Pocas alianzas, muchos partidos y tironeos que persisten más allá de los acuerdos

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

VIDEO.- La Plata sin trenes: los pasajeros del Roca estallan por las demoras y los gastos extras

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular
+ Leidas

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial

Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia

Eduardo Domínguez dijo que “el convencimiento del equipo es fundamental” y habló de Marcos Rojo

Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días
Últimas noticias de Espectáculos

Aprevide tomó una drástica decisión tras el piñón a Luis Ventura en el Ascenso

Vuelve Pity Álvarez: el video del anuncio, su regreso a los escenarios y el primer single

Coki Ramírez habló de sus ratones con Milei: "Algo debe tener"

Confirmado: los destacados invitados que recibirán Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana
La Ciudad
Día del Niño, anticipado en La Plata: actividades gratuitas este domingo
Grafiteros atacaron nuevamente en calle 12: "No aceptamos que se expresen sin consentimiento"
VIDEO.- La Plata sin trenes: los pasajeros del Roca estallan por las demoras y los gastos extras
Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
Comienza el lunes una nueva edición de Expo Universidad en el Pasaje Dardo Rocha
Deportes
Aprevide tomó una drástica decisión tras el piñón a Luis Ventura en el Ascenso
Matilde Itzcovich, la promesa del deporte latinoamericano que dijo adiós con solo 16 años
Explosivo mensaje de la esposa de Marcos Rojo tras la salida de Boca
VIDEO. La furia platense Thiago Tirante: destrozó la raqueta en mil pedazos en Cincinnati
Marcos Rojo se despidió de Boca y hay bronca Pincha: "Me voy del club que soy hincha" y video con gol a Estudiantes
Policiales
Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda
El número de víctimas mortales por el fentanilo trepó a 76 y volvieron a realizar allanamientos
Femicidio de Berisso: detenida por tener armas, no quiso declarar la madre del acusado
El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO
A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?
Información General
Podrá verse desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente
Día internacional del Gato: por qué se celebra tres veces al año y todos los secretos del felino
Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez
Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular
VIVO. Nueva expedición del Conicet en el fondo del mar con más hallazgos sorprendentes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla