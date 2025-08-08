Julieta Prandi: pidieron la pena de 50 años al ex marido

El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió este viernes 50 años de prisión para el ex marido de la conductora, Claudio Contardi, en la causa caratulada como abuso sexual y violencia de género, en el tribunal de Campana, mientras que el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años y cuando finalizó la audiencia, la actriz, que se retiró en un patrullero, confirmó que permanecerá custodiada hasta el miércoles cuando se conozca el veredicto.

Por su parte, la defensa del acusado solicitó nuevamente la nulidad del juicio y, en caso de condena, exigió que se contemple el mínimo de la misma.

La jornada tuvo lugar en los Tribunales de Campana, donde se desarrollaron los alegatos de cierre de todas las partes y se confirmó que el veredicto se dará a conocer el miércoles 13 de agosto a las 11 de la mañana.

Durante el debate, que se inició el miércoles pasado, declararon tanto Prandi como Contardi ante los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, además de testigos, peritos y psicólogos que respaldaron el relato de la víctima. “Contardi es un criminal. Tiene gente muy oscura a su alrededor. Una condena sería paz, alivio y justicia”, expresó la conductora al ingresar al tribunal.

El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión, mientras que la querella, a cargo del abogado Javier Baños, pidió 50 años al considerar que se trata de un delito continuado de extrema gravedad. Baños también solicitó la prisión preventiva para Contardi y remarcó que la defensa “parecía no haber estado en el debate”.

En tanto, la defensa del acusado volvió a pedir la nulidad del juicio, solicitó un veredicto absolutorio y, en caso de condena, pidió que se contemple el mínimo de pena. También reiteraron el pedido de que la causa sea juzgada por un jurado popular, lo cual fue rechazado por el tribunal.

Tras el cierre de la audiencia, se resolvió que Contardi no podrá salir del país ni viajar dentro del territorio nacional hasta que se dicte sentencia. Frente a la posibilidad de que el acusado permanezca en libertad hasta el miércoles, los abogados de Prandi pidieron que se le otorgue un botón antipánico, ya que la conductora no se siente segura.

Al finalizar la audiencia, la mujer se descompensó y debió ser atendida por personal médico.

“Los hechos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite”, había dicho Prandi en la puerta del tribunal. Ahora, con las pruebas ya expuestas y los alegatos concluidos, la expectativa está puesta en la sentencia del miércoles.

Una vez que se recuperó, la denunciante manifestó que permanecerá custodiada hasta la semana que viene cuando se conozca el veredicto.

La conductora resaltó que se solicitó la prisión preventiva para Contardi a fin de resguardar su integración física y la de sus hijos, pero los jueces rechazaron el pedido debido a que adelantarían la decisión de la sentencia.

“Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa”, lamentó.

Luego se retiró en un patrullero que la trasladó hasta su domicilio.