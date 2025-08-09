Reunión con Putin el 15 de agosto en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se reunirá el próximo viernes con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania, un posible hito después de expresar frustración durante semanas por la falta de avances para detener los combates.

Hablando inicialmente con periodistas en la Casa Blanca, Trump se negó a decir exactamente cuándo o dónde se reuniría con Putin, pero que planeaba anunciar una ubicación pronto. Más tarde, en redes sociales, anunció lo que llamó una “reunión muy esperada” que ocurriría el 15 de agosto en Alaska. El Kremlin aún no ha confirmado los detalles.

Trump que su reunión con el presidente ruso podría ocurrir antes de cualquier discusión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. “Comenzaremos con Rusia. Creo que la ubicación será muy popular”, indicó Trump.