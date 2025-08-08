Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Adidas a Gimnasia: de qué se trata el convenio de la marcas de las tres tiras con Las Lobas
8 de Agosto de 2025

El equipo de vóley de Gimnasia, popularmente conocido como Las Lobas, firmó un acuerdo de patrocinio con la reconocida marca deportiva Adidas. El convenio contempla la provisión de calzado y otros elementos para las jugadoras, aunque la camiseta oficial seguirá siendo confeccionada por la marca institucional del club, Mens Sana.

La alianza convierte a Las Lobas en el primer equipo de vóley del país en recibir el respaldo de Adidas, un hito que no solo refleja el prestigio de la institución, sino también el crecimiento y la proyección de su plantel femenino.

En el marco de esta novedad, el conjunto albiazul se prepara para iniciar la defensa del título en el Torneo Metropolitano, debutando frente a San Gregorio. La expectativa es alta tanto en el cuerpo técnico como en las jugadoras, que ven en este nuevo vínculo una oportunidad para seguir consolidándose en el plano deportivo y profesional.

Desde la dirigencia de Gimnasia celebraron el acuerdo como un reconocimiento al trabajo y los logros de Las Lobas, quienes en los últimos años se mantuvieron como protagonistas indiscutidas del vóley nacional.

