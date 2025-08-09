Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Mano dura

Trump ordena al ejército combatir a los narcos latinoamericanos

Fue después de una denuncia contra Maduro por vínculos con cárteles. “Queremos proteger a nuestro país”, argumentó

Trump ordena al ejército combatir a los narcos latinoamericanos
9 de Agosto de 2025 | 01:25
Edición impresa

“Queremos proteger nuestro país”, dijo ayer el presidente Donald Trump quien, según medios estadounidenses, ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

El presidente republicano libra una guerra contra los cárteles desde que regresó al poder en enero, sobre todo para intentar frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético.

En febrero designó como organizaciones “terroristas globales” a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla MS-13. En julio añadió a la lista el Cártel de los Soles, liderado, según Washington, por el presidente venezolano Nicolás Maduro, por quien aumentaron la recopensa por su captura.

“Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo”, declaró Trump a una periodista que le preguntó en la Casa Blanca si cree que vale la pena enviar a militares a combatir los cárteles de la droga latinoamericanos.

“Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo”, afirmó el presidente durante el acto de reconciliación con los dirigentes de Azerbaiyán y Armenia. “Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto”, añadió, sin entrar en detalles.

Decreto secreto

Varios medios estadounidenses aseguran que Trump ha firmado en secreto un decreto para implicar al ejército en la lucha.

Reconciliación histórica Armenia-Azerbaiyán

Israel se prepara por el control de Gaza

El New York Times, citando a fuentes anónimas, asegura que el Presidente ha ordenado al Pentágono que comience a usar la fuerza militar contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

El Wall Street Journal, que cita a un funcionario cuya identidad tampoco revela, sostiene que por el momento Trump se ha limitado a pedir al Departamento de Defensa que prepare opciones.

Una de ellas consistiría en usar fuerzas especiales y unidades de inteligencia, aunque cualquier operación se coordinaría con los países involucrados, añade este periódico.

A finales de febrero la Casa Blanca amenazó con “abrir las puertas del infierno” contra los cárteles para garantizar la seguridad en la frontera con México, pero este país descarta una invasión.

“No va a haber invasión”

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio”, dijo en la víspera la presidenta Claudia Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo”, añadió.

La presidenta aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México “están muy reguladas”.

La designación de organizaciones “terroristas” globales permite utilizar “elementos del poder estadounidense, como las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc., para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad”, declaró el jueves el jefe de la diplomacia Marco Rubio en una entrevista con EWTN.

“Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico”, agregó Rubio.

En su opinión “ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un tema de seguridad nacional”.

Varios congresistas republicanos presionan desde hace tiempo para aplicar mano dura al narcotráfico y la violencia.

50 millones

La administración Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Nicolás Maduro, acusado formalmente en 2020 de “narcoterrorismo”.

La fiscal general Pam Bondi dijo que el líder chavista usa “organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos, una acusación calificada por Caracas como “cortina de humo”.

El Departamento de Justicia “ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más”, dijo la fiscal general, Pam Bondi.

 

