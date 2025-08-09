Israel se prepara por el control de Gaza

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
El ejército israelí se prepara, en medio de las críticas internacionales, para tomar el control de Ciudad de Gaza, la más importante del territorio palestino, con el objetivo de “vencer” a Hamás y asegurar la liberación de los rehenes.
Tras más de 22 meses de guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está bajo una enorme presión para que ponga fin a su ofensiva en ese territorio palestino, donde más de dos millones de personas están al borde de una “hambruna”, según la ONU. De acuerdo con el plan aprobado por el gabinete de seguridad, el ejército israelí “se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza“, en el norte, y también va a distribuir “ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.
Además del desarme de Hamás y la devolución “los rehenes, vivos y muertos”, el plan busca desmilitarizar Gaza y ponerla bajo control israelí antes de entregarla a “una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina”, precisó la oficina de Netanyahu.
