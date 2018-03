Matthysse podría pelear con Pacquiao

| Publicado en Edición Impresa

El ídolo del boxeo filipino, Manny Pacquiao señaló en las últimas horas que su próximo oponente puede ser el argentino Lucas Matthysse o el estadounidense Danny García, en un combate que se celebraría en Malasia en mayo o en junio del corriente año. En una entrevista con la televisión ABS-CBN, Pacquiao explicó que había reducido las opciones al argentino, campeón mundial de la categoría de los superligeros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y al estadounidense, ex campeón de la misma categoría en la AMB y campeón actual por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). “Definitivamente Malasia será el lugar elegido para el combate. Si no es en mayo, será en junio, quizás en la tercera semana, para que la preparación no se vea alterada por mi trabajo”, señaló Pacquiao, quien además es senador filipino. La semana pasada el boxeador de 39 años rechazó una oferta para combatir contra Jeff Horn o Terence Crawford, en abril en Las Vegas. Para Lucas Matthysse podría ser una gran oportunidad de demostrar que la obtención del título no fue casual.