Posturas irreconciliables en la primera jornada del debate por el aborto legal

Como telón de fondo hubo dos manifestaciones en la puerta del Congreso, una a favor y otra en contra de la despenalización. Fuerte enfrentemiento entre el periodista Luis Novaresio y la diputada Carmen Polledo

| Publicado en Edición Impresa

La Cámara de Diputados realizó ayer la primera audiencia sobre el proyecto de despenalización del aborto con la exposición de unos treinta oradores a favor y en contra de esta propuesta, lo que dejó a la luz las diferencias irreconciliables que existen sobre esta iniciativa que probablemente se debata a mitad del año en el recinto.

En tanto, y como telón de fondo, dos movilizaciones se realizaron en las inmediaciones del Congreso como expresión de ambas posiciones sobre el aborto.

La concentración promovida por los militantes de la Campaña Nacional por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito ocuparon desde la mañana la avenida Rivadavia y concluyeron la jornada con un “pañuelazo”.

A pocos metros de distancia y separados por un discreto cordón policial, se ubicaron sobre la calle Riobamba los adherentes de Pro Vida con carteles rojos que decían “salvemos las 2 vidas” y que tuvo la participación del diputado salteño Alfredo Olmedo.

En este contexto, un plenario de cuatro comisiones recibió las opiniones de una treintena de abogados, médicos y artistas propuestos por los legisladores sobre este proyecto para reformar el Código Penal y eliminar las sanciones por la interrupción de la gestión en la semana 14.

Estas audiencias se repetirán los martes y jueves hasta agotar la listas de oradores, lo que sucederá a fines de mayo. A partir de allí se empezará a definir si los impulsores de la legalización del aborto consiguen emitir dictamen de mayoría y los votos para sancionar en junio esta iniciativa.

La reunión coordinada por el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky; junto a sus pares de Salud, Carmen Polledo (PRO); de Familia, Alejandra Martínez (UCR), y Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), se desarrolló en dos tramos, donde expusieron a la mañana los que estaban a favor y a la tarde los que rechazan este proyecto.

Sólo se produjo un cortocircuito entre el periodista Luis Novaresio y Polledo cuando el conductor, dirigiéndose a la legisladora, le dijo: “Carmen, usted no puede dejar que las mujeres se sigan muriendo”, a lo cual la dirigente macrista le recordó que ese proyecto “no respeta la objeción de conciencia”. Y dijo a modo de respuesta: “¿Usted es consciente de que una niña de 13 años que no puede comprar un litro de cerveza en la esquina, y que tiene vedado eso en el proyecto, va a poder ir a pedir sola, sin padre madre o tutor, un aborto? Me la contesta cuando usted quiera”.

A favor y en contra

En el primer tramo de la audiencia de esta jornada expusieron el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; Nelly Minyersky, de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir; Gastón Chillier, del CELS; el secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana, y los juristas Marcelo Alegre y Paola Bergallo.

Luego expusieron el ex ministro del gobierno menemista Rodolfo Barra, la constitucionalista María Angélica Gelli; Alejandro Bianchi, el pediatra Diego Montes de Oca, el abogado Nicolás Lafferriere, el médico Oscar Botta y la educadora y activa militante Pro Vida Verónica Porcelli.

La primera en exponer a la mañana en favor de la despenalización fue la abogada e investigadora del Conicet Bergallo, quien puso de relieve que no se ha “tomado en serio garantizar las indicaciones de aborto en los casos en los que es legal” y sostuvo que “está claro que la penalización ha sido ineficaz”.

Para el constitucionalista Gil Domínguez, “el punto de partida es tener en claro que el derecho penal en Argentina respecto del aborto ha fracasado: no les sirve a los que defienden la vida desde la concepción ni a quiénes defienden los derechos de las mujeres”.

Desde la oposición al proyecto, el director de la Asociación Profamiia, Oscar Botta, dijo que “el aborto aumenta la tasa de violencia intrafamiliar y abuso infantil”, y señaló “hace falta una política familiar para que no resulte oneroso tener hijos y criarlos. Caso contrario, estamos generando un país despoblado, sin familias y sin futuro”.

En tanto, el ex ministro Barra señaló que “nuestro país ha establecido por ley que se es niño desde la concepción hasta los 18 años”.

“Todo ser humano es persona, y la humanidad comienza en la concepción”, dijo.

En tanto, las actrices Griselda Siciliani y Carla Peterson leyeron una carta en la que advirtieron: “No estamos a favor del aborto sino a favor de la despenalización” por el derecho a elegir”.

En ese marco, el médico pediatra Diego Montes de Oca dijo que “debemos sostener y cuidar cada vida, sea de la embarazada o del niño por nacer, y poner un empeño por los más vulnerables”, y dijo que “el aborto es una situación de gran conflicto, y sabemos que aumentan luego de ser legalizados”.

Y Alejandro Rodríguez, abogado y pastor evangélico, dijo que este proyecto no tiene en cuenta”los derechos de los no nacidos”.

Cómo sigue Las audiencias se repetirán los martes y jueves hasta agotar la lista de oradores, más de 600, lo que sucederá a fines de mayo. Luego se definirá si los impulsores de la legalización del aborto consiguen emitir dictamen de mayoría y los votos para sancionar en junio esta iniciativa.

“No estamos a favor del aborto sino de la despenalización por el derecho a elegir”

Carla Peterson, Actriz

“Este proyecto no respeta la objeción de conciencia señor Novaresio”

Carmen Polledo, Diputada Nacional PRO