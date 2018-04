Luciana Salazar retomó las críticas por su reality con Matilda: "Me destruyeron"

La mediática aprovechó la editorial de Lanata contra Marley por trabajar junto a su hijo

El sabado pasado, Jorge Lanata publicó una editorial muy dura contra Marley por incluir a su hijo recién nacido en su programa "Por el Mundo".

El periodista argumentó en su texto que a Mirko "le están quitando la infancia" y que "debe ser hoy el bebé más rico de la Argentina. Pero hay un problema: no eligió estar ahí".

Luciana Salazar aprovechó el tema para hablar de su experiencia personal. "A mí por lo mismo me detruyeron", dijo la rubia, haciendo referencia a su reality con Matilda.

Y siguió: "No estoy en contra de Marley, para nada. Pero me parece injusto lo que hicieron conmigo. Seguramente fue porque soy mujer".

Luego, Luli lo reafirmó: "Indudablemente fue porque soy mujer. Es injusto para ambos. Pero conmigo fueron despiadados".

Finalmente, la rubia explicó que no volverá a hacer un reality por el momento: "Tal vez me lleva mucho tiempo. Así que me gustaría encontrar un trabajo en el que ella pueda estar siempre conmigo, pero no todo el tiempo. Me gusta estar con ella, tener tiempo para que disfrute y juegue".