El dolor post sexo: los factores que lo causan y soluciones

Desde motivos físicos hasta psicológicos, cómo evitar que esto pueda afectarte

| Publicado en Edición Impresa

Más del 12,3% de las mujeres encuestadas en un estudio afirmaron sufrir de dispareunia, condición que afecta gravemente la vida sexual. Pero, ¿cuáles son las causas del dolor post sexo?

Además de revelar esta cifra, en el estudio realizado por la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Michigan, se especifica que la dispareunia es el dolor que se experimenta en los genitales y la estructura pélvica, durante la relación sexual o 24 horas después de ésta.

La dispareunia es un término médico que simplemente significa “coito doloroso”. Es un término general utilizado para describir todos los tipos de dolor sexual. El dolor sexual puede ocurrir al penetrar, durante el coito y/o después del coito. Puede suceder en cualquier parte del área genital (el clítoris, los labios o la vagina, etc.).

El dolor puede ser descrito como agudo, como picazón, como un golpe, cólicos o descrito de otras maneras. Usualmente se clasifica en dispareunia superficial (dolor al momento de la penetración) y dispareunia profunda (al momento de que pega el pene en el fondo de la vagina).

Por su parte el American Congress of Obstetricians and Gynecologists, brinda algunos otros consejos para calmar el dolor que se presenta durante y después del sexo.



Usá lubricante



Si presentás irritación o sensibilidad vaginal, usá aquellos que son a base de agua.



Programá el sexo



Para tener relaciones sexuales lejos de los factores que les generan estrés. Evitalo si vos o tu pareja se sienten cansados o ansiosos.



Prevení el dolor



Tomá medidas previas al sexo, como acudir al baño para vaciar tu vejiga, toma un baño con agua tibia para relajar tus músculos pélvicos o medicamentos de venta libre diseñados para ello.



Utilizá compresas



Si el dolor se presenta después del sexo, aplicá en la vulva hielo o un paquete de gel congelado envuelto en una toalla pequeña. No excedas los 20 minutos.



No tratar a tiempo el dolor durante o después del sexo puede ocasionar consecuencias como la anorgasmia, problemas para quedar embarazada, así como problemas y separaciones de la pareja, se afirma en el British Medical Journal.