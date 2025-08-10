Se quedó dormido cuando viajaba con su hija, chocó un auto estacionado y volcó en pleno centro de La Plata

Fentanilo mortal: causa penal a los dueños de HLB Pharma y nuevos querellantes
Los choques y accidentes de tránsito no se toman descanso en La Plata ni siquiera los fines de semana. Este domingo, en la intersección de calle 12 y 62, un auto terminó desparramado en la cinta asfáltica luego de que el conductor se quedara dormido.
Pese al impactante accidente, no hubo que lamentar heridos de gravedad. Todo ocurrió alrededor de las 13 hs, cuando un Fiat Cronos blanco chocó a un Chevrolet Corsa que estaba estacionado y luego volcó, quedando desparramado sobre calle 12.
Fuentes oficiales indicaron que el conductor se quedó dormido cuando viajaba con su hija de seis años. El sujeto confirmó esta versión a las autoridades, generando este impresionante vuelco.
Padre e hija fueron asistidos por personal de salud del SAME para confirmar que no tenían lesiones de gravedad o riesgo de vida. Efectivos de la División Motorizada de la policía local se acercaron al lugar.
