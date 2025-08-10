Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Marcos se Copa": Racing anunció la llegada de Rojo sin nombrar su apellido

"Marcos se Copa": Racing anunció la llegada de Rojo sin nombrar su apellido
10 de Agosto de 2025

Escuchar esta nota

Racing Club oficializó la llegada de su nuevo refuerzo, Marcos Rojo, quien arriba a la institución de Avellaneda con el pase en su poder tras rescindir su vínculo con Boca. La bienvenida al defensor platense, sin embargo, estuvo marcada por una curiosa particularidad en el anuncio oficial: la Academia optó por no mencionar el apellido del jugador en su posteo en redes sociales.

La decisión de no aludir a su apellido se debe al idéntico apodo de Independiente, el clásico rival de Racing. La publicación institucional se limitó a frases como: "Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores".

El exfutbolista de la Selección Argentina, de 35 años, firmó un contrato de productividad por un año con Racing. Aunque ya se sumó a las prácticas bajo las órdenes de Gustavo Costas –habiendo entrenado con normalidad en Boca a pesar de estar apartado por decisión del técnico Miguel Ángel Russo–, y cabe recordar que su participación en los torneos estará limitada.

Rojo solo podrá disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina con la camiseta de Racing. La razón de esta restricción radica en que no está habilitado para sumar minutos en el torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Esto se debe a que su rescisión con el "Xeneize" se concretó después del 24 de julio, fecha en que cerró la ventana de transferencias. Según el artículo 19.2.4 de la normativa vigente, es condición obligatoria que un jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su club anterior antes de esa fecha para poder disputar el certamen local.

Ante esta situación, en Racing analizan la posibilidad de presentar un recurso de amparo o encontrar algún "recoveco o vacío legal" que le permita hacer una presentación formal para habilitar al defensor en la liga doméstica.

Pese a esta limitación en el ámbito local, la "Academia" cuenta con el jugador para el crucial encuentro del próximo martes, cuando visite a Peñarol de Uruguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Costas podría ya utilizarlo.

