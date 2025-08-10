La Plata: en un operativo de tránsito, secuestraron 16 motos y cuatro eran de policías de la Provincia

Un control vehicular nocturno realizado este sábado por la noche en las inmediaciones del Paseo del Bosque platense, concluyó con el secuestro de 16 motos. El operativo se llevó a cabo tras una serie de denuncias y quejas reiteradas de vecinos de la zona, quienes reclamaban por el exceso de velocidad y los constantes ruidos molestos producidos por las explosiones de las motos. En esta oportunidad, cuatro rodados que fueron secuestrados le pertenecen a agentes de la fuerza de seguridad bonaerense.

Vecinos de la zona del Bosque, como también de la Plaza Malvinas, Plaza Moreno y otros sectores de la Ciudad, venían denunciando desde hace tiempo la situación, describiendo cómo grupos de motociclistas se juntan, toman la calle, corren picadas y perturban el descanso de los frentistas casi todas las noches. Un vecino expresó su hartazgo días atrás: “Siempre es de noche, se juntan en distintos puntos y hacen lo que quieren. No podemos descansar ni estar tranquilos”.

La intervención, que contó con personal municipal y agentes de seguridad, permitió identificar a varios infractores. Lo más llamativo del procedimiento fue la detección de que cuatro de las 16 motocicletas incautadas pertenecen a policías de la Bonaerense, quienes formaban parte del grupo de motociclistas denunciados.

Las 16 motos fueron trasladadas al depósito automotor local. Cabe destacar que, a pesar de las incautaciones, no se registraron detenidos en el operativo.

Estas convocatorias de motociclistas se realizan de manera itinerante en diferentes sectores de la región, alterando el orden público y poniendo en riesgo la seguridad vial. Al mismo tiempo, los reclamos por mayor control y operativos preventivos se mantienen vigentes.