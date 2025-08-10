"La Mona" Jiménez en La Plata: confirmó su vuelta a los escenarios y la semana que viene estará en TV

En medio de sus problemas de salud, acordes a su edad y los años que lleva activo, La Mona Jiménez anunció una gran noticia para sus seguidores. Es que no solo regresará a los escenarios, también lo hará en la pantalla chica.

El cantante cordobés confirmó que cantará en el Estadio Único de La Plata a fin de año y la próxima semana estará en Otro Día Perdido, el Late Nite Show de Mario Pergolini por El Trece.

Respecto a su presentación, por el momento no hay detalles definidos a la hora de adquirir las entradas, información que se dará a conocer en algunos días. Así se confirma la vuelta a los escenarios del legendario cuartetero cordobés, lo cual se había puesto en duda por los problemas de salud y judiciales que viene atravesando “La Mona” en los últimos meses.

Carlos “La Mona” Jiménez, a sus 74 años de edad, redujo al mínimo su aparición pública los últimos dos años, forzado por los escándalos, reclamos de paternidad, denuncias y problemas de salud.