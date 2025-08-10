Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Espectáculos

"La Mona" Jiménez en La Plata: confirmó su vuelta a los escenarios y la semana que viene estará en TV

"La Mona" Jiménez en La Plata: confirmó su vuelta a los escenarios y la semana que viene estará en TV
10 de Agosto de 2025 | 15:39

Escuchar esta nota

En medio de sus problemas de salud, acordes a su edad y los años que lleva activo, La Mona Jiménez anunció una gran noticia para sus seguidores. Es que no solo regresará a los escenarios, también lo hará en la pantalla chica.

El cantante cordobés confirmó que cantará en el Estadio Único de La Plata a fin de año y la próxima semana estará en Otro Día Perdido, el Late Nite Show de Mario Pergolini por El Trece.

Respecto a su presentación, por el momento no hay detalles definidos a la hora de adquirir las entradas, información que se dará a conocer en algunos días. Así se confirma la vuelta a los escenarios del legendario cuartetero cordobés, lo cual se había puesto en duda por los problemas de salud y judiciales que viene atravesando “La Mona” en los últimos meses.

Carlos “La Mona” Jiménez, a sus 74 años de edad, redujo al mínimo su aparición pública los últimos dos años, forzado por los escándalos, reclamos de paternidad, denuncias y problemas de salud.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Venden sin receta un medicamento restringido

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

¡A bailar!: ejercicio con diversión, conexión y salud integral

La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV

Ultima detalles para su visita a Paraguay

Voces a favor y en contra a la propuesta de Milei

En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados
Últimas noticias de Espectáculos

Lucía Galán habló del duro momento de salud que vivió: "Situaciones extremas"

Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento

La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
La Ciudad
Con gran éxito, La Plata celebró el Festival de Folklore Capital en Plaza Moreno
Mirá GRATIS el listado de Empleos en La Plata: si buscas trabajo, no te pierdas estas oportunidades
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este domingo 10 de agosto
Cuenta DNI de Banco Provincia: las promociones de este domingo 10 de agosto
Domingo fresco pero para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Deportes
Malas noticias para River: se confirmó la grave lesión de Pezzella
VIDEO. Domínguez habló en la previa del choque contra Cerro Porteño 
La Scaloneta vuelve a jugar en octubre
La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV
VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón
Policiales
Fentanilo mortal: causa penal a los dueños de HLB Pharma y nuevos querellantes
Tiros, venta de drogas y nenes corriendo en La Plata
A un año del trágico choque en 7 y 49
Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio
Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto
Información General
EN VIVO. El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años
Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza
El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital
El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla