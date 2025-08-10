VIDEO. Villa Elisa: encapuchado y con una cuchilla, asaltó una despensa y escapó

En Villa Elisa, un hombre armado con una cuchilla ingresó a un comercio de la zona de 8 entre 420 y 421 para llevarse la recaudación y escapar corriendo. Las cámaras de seguridad captaron la secuencia del encapuchado.

Fue este sábado alrededor de las 18 hs cuando, según las imágenes, el hombre entró vestido con un buzo con capucha y un cuello que dejaba ver sólo sus ojos. Mientras fingía ser cliente, esperó una distracción de la empleada.

En segundos, sacó de su ropa una cuchilla, la colocó sobre el mostrador y exigió dinero. La empleada, asustada, cedió ante la exigencia y el hombre, con la recaudación en su poder, escapó corriendo.

Entre lágrimas, la empleada y una segunda mujer que aparece en el video, cierran la puerta del local y llaman de inmediato a la policía. Los vecinos de Villa Elisa reclaman por mayor seguridad para el barrio.