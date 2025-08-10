Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Un comentario en redes sociales por parte de Wanda reavivó las versiones de acercamiento con su madre.
Escuchar esta nota
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena pública tras realizar un comentario en redes sociales que despertó especulaciones sobre una posible reconciliación con su madre, Nora Colosimo, con quien mantenía una relación distante desde hace varios meses.
La tensión entre ambas habría comenzado tras la mediática separación de Nara con Mauro Icardi, situación que, según trascendidos, no habría sido bien recibida por Colosimo, especialmente por la forma en que fue expuesta públicamente.
Durante ese tiempo, el silencio de Nora y su alejamiento de los medios reforzaron las versiones de un conflicto familiar. En paralelo, fue Andrés Nara, padre de la empresaria, quien asumió el cuidado de las hijas de Wanda durante sus prolongadas ausencias por compromisos laborales en el exterior.
Sin embargo, recientes gestos en redes sociales dan cuenta de un posible acercamiento. En una fotografía publicada por Colosimo desde Italia, en la que Wanda comentó : "Volveeeeeee", acompañado de un emoji de corazón, lo que fue interpretado por muchos como una señal de reconciliación.
En este complejo entramado familiar también intervino Icardi, quien meses atrás presentó una denuncia contra su ex pareja, en la que argumentaba que ni Wanda ni su madre se encontraban en Argentina para cuidar de sus hijas, Francesca e Isabella.
El comentario de Wanda parece indicar un cambio en el vínculo con su madre, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales sobre una reconciliación definitiva.
