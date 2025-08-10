Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Kicillof cruzó a Milei y acusó al Gobierno de difundir fake news: "Le vamos contestar en las urnas"

El gobernador de la provincia desmintió al vocero presidencia, Manuel Adorni, quien publicó el fragmento de un video recortado en su contra.

Kicillof cruzó a Milei y acusó al Gobierno de difundir fake news: "Le vamos contestar en las urnas"
10 de Agosto de 2025 | 12:09

Escuchar esta nota

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó esta mañana al gobierno de Javier Milei de difundir fake news  en las redes sociales, luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicara el recorte de un video que modificaba la participación del peronista en una entrevista. 

A través de su cuenta de X, Kicillof planteó: “Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing”. 

Sus dichos llegan luego de que el Presidente se fotografiara en Villa Celina junto a los 8 candidatos de La Libertad Avanza que competirán por la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre e inaugurara la campaña electoral que apostará a polarizar con el peronismo. 

En la misma línea, el gobernador sentenció: “Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad”. 

"Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", concluyó.

X de Axel Kicillof

Esta mañana, Adorni subió a su cuenta de X un fragmento de una entrevista de Kicillof en el que se lo escuchaba admitir que el peronismo no tenía propuestas electorales de cara a los comicios. Rápidamente, uno de los periodistas a cargo de la nota se encargó de desmentir el recorte. 

“¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero”, planteó Gabriel Sued, respecto al mensaje del funcionario. Además, publicó el fragmento completo que incluía la respuesta del gobernador. 

En Casa Rosada apuntan contra el mandatario provincial y anticipan que centrarán la campaña legislativa bonaerense y la nacional de octubre en polarizar con su figura. 

