En fotos | Tarde de sol en La Plata y las familias salieron a disfrutar en las plazas

La jornada soleada del domingo, con temperaturas que alcanzaron los 15 grados fue aprovechada por numerosos vecinos de la Región, que se dirigieron por la tarde a diferentes plazas para despejarse, caminar, llevar a los chicos a jugar al aire libre y disfrutar de los nuevos espacios.

Las plazas céntricas como San Martín, Italia y Rocha fueron escenario de numerosas visitas durante la tarde del domingo, donde familias y grupos de amigos disfrutaron de la tarde soleada.