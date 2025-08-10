Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tiros, venta de drogas y nenes corriendo en La Plata

10 de Agosto de 2025 | 12:15

Escuchar esta nota

Momentos de suma tensión se viven desde temprano en la zona oeste de La Plata, cuando un grupo de personas se enfrentó a tiros sobre la avenida 143 y la calle 33, en la localidad de San Carlos. Los vecinos afirman que hay venta de drogas y que desde ayer a la noche comenzó el conflicto.

Según fuentes vecinales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que todo el conflicto vecinal comenzó ayer a la noche, donde también acudieron varios patrulleros de la policía para poder "controlar la situación". 

En declaraciones cuya identidad fue reservada, una vecina, explicó: "Este es el mismo lugar donde hubo un femicidio y mataron a una chica, la agarró de los pelos, la tiró al piso y la apuñalo. El lugar es una zona de casa humildes, hay vecinos que denunciaron la venta de drogas y los sacaron a los tiros, hicieron posesión de barrio". 

"Acá hay drogas, salieron corriendo los nenes para afuera. Parece que hubo problemas anoche, luego se cortó y ahora volvió todo el conflicto. Hay gente muy pesada acá, queremos que lo corten", dijo enojada a este medio. 

 

