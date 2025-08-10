Tiros, venta de drogas y nenes corriendo en La Plata

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Momentos de suma tensión se viven desde temprano en la zona oeste de La Plata, cuando un grupo de personas se enfrentó a tiros sobre la avenida 143 y la calle 33, en la localidad de San Carlos. Los vecinos afirman que hay venta de drogas y que desde ayer a la noche comenzó el conflicto.
Según fuentes vecinales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que todo el conflicto vecinal comenzó ayer a la noche, donde también acudieron varios patrulleros de la policía para poder "controlar la situación".
En declaraciones cuya identidad fue reservada, una vecina, explicó: "Este es el mismo lugar donde hubo un femicidio y mataron a una chica, la agarró de los pelos, la tiró al piso y la apuñalo. El lugar es una zona de casa humildes, hay vecinos que denunciaron la venta de drogas y los sacaron a los tiros, hicieron posesión de barrio".
"Acá hay drogas, salieron corriendo los nenes para afuera. Parece que hubo problemas anoche, luego se cortó y ahora volvió todo el conflicto. Hay gente muy pesada acá, queremos que lo corten", dijo enojada a este medio.
