Tiros, venta de drogas y nenes corriendo en La Plata

Momentos de suma tensión se viven desde temprano en la zona oeste de La Plata, cuando un grupo de personas se enfrentó a tiros sobre la avenida 143 y la calle 33, en la localidad de San Carlos. Los vecinos afirman que hay venta de drogas y que desde ayer a la noche comenzó el conflicto.

Según fuentes vecinales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que todo el conflicto vecinal comenzó ayer a la noche, donde también acudieron varios patrulleros de la policía para poder "controlar la situación".

En declaraciones cuya identidad fue reservada, una vecina, explicó: "Este es el mismo lugar donde hubo un femicidio y mataron a una chica, la agarró de los pelos, la tiró al piso y la apuñalo. El lugar es una zona de casa humildes, hay vecinos que denunciaron la venta de drogas y los sacaron a los tiros, hicieron posesión de barrio".

"Acá hay drogas, salieron corriendo los nenes para afuera. Parece que hubo problemas anoche, luego se cortó y ahora volvió todo el conflicto. Hay gente muy pesada acá, queremos que lo corten", dijo enojada a este medio.