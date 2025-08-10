Kicillof cruzó a Milei y acusó al Gobierno de difundir fake news: "Le vamos contestar en las urnas"
Kicillof cruzó a Milei y acusó al Gobierno de difundir fake news: "Le vamos contestar en las urnas"
VIDEO. Domínguez habló en la previa del choque contra Cerro Porteño
EN VIVO. El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
El sistema de partidos en crisis y un nuevo actor que puede ser clave
El Gobierno quiere recuperar la iniciativa con el arranque de la campaña electoral
La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV
Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro
¿Habrá voto castigo? La encuesta sobre las candidaturas testimoniales que encendió las alarmas en el peronismo
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio
Con gran éxito, La Plata celebró el Festival de Folklore Capital en Plaza Moreno
Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento
Buen triunfo de Los Tilos ante Hindú, La Plata volvió al triunfo y cayó San Luis
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Lucía Galán habló del duro momento de salud que vivió: "Situaciones extremas"
Domingo fresco pero para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
SOLICITADA.- FEMEBA y su posición institucional sobre el ingreso a las residencias médicas
SOLICITADA.- Buenos Aires: UDA rechaza la oferta salarial y declara el estado de alerta
Agosto llegó con reactivación para alquileres de departamentos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Miles de vecinos disfrutaron de los shows gratuitos y presenciaron un cierre especial a cargo de Los Tabaleros y Los Tekis.
Escuchar esta nota
La Municipalidad de La Plata llevó adelante la primera edición del Festival de Folklore La Plata Capital, que tuvo lugar este sábado en Plaza Moreno. El evento reunió a miles de vecinos y visitantes que disfrutaron de una jornada única a pura tradición.
Desde las 14:00, el público se acercó a la plaza central y comenzó a vivir una tarde inolvidable con una destacada grilla musical que incluyó las presentaciones de Ezequiel Romano, La Bestia Folk, Fiore Ayllon, La Cincha, Tierra Negra, Ballet Rezabaile y La Juntada Platense.
Además, los payadores Facundo Pistone y Nazareno Peralta desplegaron su arte sobre el escenario, mientras que el Ballet Cimarrón sorprendió con una puesta en escena innovadora que combinó danza y teatralidad.
El gran cierre estuvo a cargo de Los Tabaleros y Los Tekis, quienes fueron los números centrales de la jornada, desplegando sus shows llenos de energía que pusieron a cantar y bailar a grandes y chicos. La conducción, en tanto, estuvo a cargo de Daniel Líneas y Carolina Nasif.
Cabe mencionar que la propuesta impulsada por la gestión del intendente Julio Alak busca celebrar la identidad folklórica de la región, visibilizar a los artistas locales y promover el encuentro y el disfrute de los espacios públicos a través de la música y la danza.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí