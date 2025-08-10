Con gran éxito, La Plata celebró el Festival de Folklore Capital en Plaza Moreno

La Municipalidad de La Plata llevó adelante la primera edición del Festival de Folklore La Plata Capital, que tuvo lugar este sábado en Plaza Moreno. El evento reunió a miles de vecinos y visitantes que disfrutaron de una jornada única a pura tradición.



Desde las 14:00, el público se acercó a la plaza central y comenzó a vivir una tarde inolvidable con una destacada grilla musical que incluyó las presentaciones de Ezequiel Romano, La Bestia Folk, Fiore Ayllon, La Cincha, Tierra Negra, Ballet Rezabaile y La Juntada Platense.





Además, los payadores Facundo Pistone y Nazareno Peralta desplegaron su arte sobre el escenario, mientras que el Ballet Cimarrón sorprendió con una puesta en escena innovadora que combinó danza y teatralidad.



El gran cierre estuvo a cargo de Los Tabaleros y Los Tekis, quienes fueron los números centrales de la jornada, desplegando sus shows llenos de energía que pusieron a cantar y bailar a grandes y chicos. La conducción, en tanto, estuvo a cargo de Daniel Líneas y Carolina Nasif.



Cabe mencionar que la propuesta impulsada por la gestión del intendente Julio Alak busca celebrar la identidad folklórica de la región, visibilizar a los artistas locales y promover el encuentro y el disfrute de los espacios públicos a través de la música y la danza.