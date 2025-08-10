Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Haití declara el estado de emergencia por tres meses para luchar contra las bandas criminales

Haití declara el estado de emergencia por tres meses para luchar contra las bandas criminales
10 de Agosto de 2025 | 16:57

Escuchar esta nota

El Gobierno de Haití, junto con el Consejo Presidencial de Transición  (CPT), declaró el estado de emergencia por tres meses en varias regiones del país, para dar una lucha frontal contra bandas criminales que vienen azotando a esa nación caribeña, según recogen este domingo distintas agencias internacionales.

En concreto, la emergencia abarca a las regiones Oeste, Artibonite y Centro, que llevan varios meses sufriendo la violencia de las bandas criminales que azotan desde hace años el país caribeño, y en un comunicado, el CPT señaló que se busca otorgar a las autoridades tiempo y recursos para restablecer la seguridad y la paz.

La emergencia forma parte de una serie de medidas anunciadas en las últimas horas por las autoridades del país, con el fin de hacer frente a la crisis de seguridad a pocos meses de las elecciones previstas para fines de este año.

En el comunicado, el CPT y el Gobierno subrayaron su «firme determinación de adoptar todas las medidas urgentes y necesarias para restablecer la seguridad, garantizar el buen funcionamiento de las instituciones de la República y restaurar la dignidad nacional».

El pasado jueves, al asumir la presidencia rotativa del CPT, Laurent Saint-Cyr declaró la guerra a las bandas armadas que aterrorizan a la población y pidió a la comunidad internacional enviar más soldados al país.

«Las bandas no tendrán la última palabra», advirtió el representante del sector privado en el Consejo, cuyo mandato de seis meses concluye el 7 de febrero de 2026, con la investidura de nuevas autoridades en un contexto en el que las elecciones previstas para finales de este año están en un punto muerto.

 

