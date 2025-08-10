La Plata: uno por uno, los cortes y desvíos por obras viales e hidráulicas para esta semana

Se quedó dormido cuando viajaba con su hija, chocó un auto estacionado y volcó en pleno centro de La Plata
Se quedó dormido cuando viajaba con su hija, chocó un auto estacionado y volcó en pleno centro de La Plata
Fentanilo mortal: causa penal a los dueños de HLB Pharma y nuevos querellantes
En un operativo de tránsito por el Paseo del Bosque, secuestraron 16 motos y cuatro eran de policías
Uno por uno, los cortes y desvíos por obras viales e hidráulicas para esta semana
VIDEO. "Gracias por el apoyo": los científicos del Conicet se despidieron en la última expedición al fondo del mar
VIDEO. Villa Elisa: encapuchado y con una cuchilla, asaltó una despensa y escapó
"Marcos se Copa": Racing anunció la llegada de Rojo con un detalle muy particular
Kicillof cruzó a Milei y acusó al Gobierno de difundir fake news: "Le vamos contestar en las urnas"
VIDEO. Domínguez habló en la previa del choque contra Cerro Porteño
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
"La Mona" Jiménez en La Plata: confirmó su vuelta a los escenarios y la semana que viene estará en TV
El sistema de partidos en crisis y un nuevo actor que puede ser clave
El Gobierno quiere recuperar la iniciativa con el arranque de la campaña electoral
La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV
Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro
¿Habrá voto castigo? La encuesta sobre las candidaturas testimoniales que encendió las alarmas en el peronismo
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio
Con gran éxito, La Plata celebró el Festival de Folklore Capital en Plaza Moreno
Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento
Buen triunfo de Los Tilos ante Hindú, La Plata volvió al triunfo y cayó San Luis
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Debido a la continuidad de los trabajos en diferentes puntos de la Ciudad, se recomienda atender a la señalización y evitar las zonas intervenidas
Escuchar esta nota
Con motivo de la ejecución de Múltiples obras de pavimentación, bacheo y mejoras hidráulicas enmarcadas en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano de la Comuna local, se establecieron cortes y desvíos a la circulación vehicular.
Para garantizar el normal avance de los trabajos, resguardar la integridad de peatones y conductores y evitar inconvenientes en las zonas intervenidas, se recomienda a los vecinos conducir con precaución, elegir vías alternativas de circulación y atender a la señalización instalada en la vía pública.
Cabe destacar que el cronograma de cortes y desvíos al tránsito podría verse modificado en función de las condiciones meteorológicas y el avance de los trabajos en cada barrio.
LUNES
Nuevo asfalto y reducción de rambla - diagonal 74 entre 32 y bulevar 83 (casco urbano)
Nuevo asfalto, rambla y obras hidráulicas - 60 entre 137 y 146 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
Obra hidráulica - 490 y 25 (Gonnet)
Mejorado de calle de tierra – 48, 49 y 52 desde 173 hasta 177 (Lisandro Olmos)
Obra hidráulica (alcantarilla) - 161 y 37 (Melchor Romero)
Nuevo asfalto - 507 de 7 a 4 (Villa Castells)
Conducto hidráulico - 120 entre 75 y 76 (Villa Elvira)
MARTES
Nuevo asfalto y reducción de rambla - diagonal 74 entre 32 y bulevar 83 (casco urbano)
Nuevo asfalto, rambla y obras hidráulicas - 60 entre 137 y 146 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
Bacheo de concreto - 44 de 131 a 167 (Lisandro Olmos - San Carlos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 609 entre 3 y 122 (Villa Elvira)
Mejorado de calle de tierra - 620 de 137 a 155 (La Armonía- Arana)
Nuevo asfalto – 495 entre 25 y 28 (Gonnet)
MIÉRCOLES
Nuevo asfalto y reducción de rambla - diagonal 74 entre 32 y bulevar 83 (casco urbano)
Nuevo asfalto, rambla y obras hidráulicas - 60 entre 137 y 146 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
Nuevo asfalto - 428 entre 25 y 31 (El Rincón)
Bacheo de hormigón - 9 y 71 (casco urbano)
Obra hidráulica (puente vehicular) - 148 y Arroyo Rodríguez (Gorina)
Bacheo asfáltico - 7 entre 72 y 90 (Abasto)
JUEVES
Nuevo asfalto, rambla y obras hidráulicas - 60 entre 137 y 146 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
Bacheo asfáltico - 21 A y 21 desde 426 hasta 449 (City Bell)
Nuevo asfalto – 148 entre Arroyo Rodríguez y 501 (Gorina)
Bacheo asfáltico - 74 entre 153 y 155 (Los Hornos)
Nuevo asfalto – 24 entre 86 y 89 (Altos de San Lorenzo)
Inauguración de ensanche de calzada y reforestación - diagonal 74 entre 120 y 1 (casco urbano)
VIERNES
Nuevo asfalto, rambla y obras hidráulicas - 60 entre 137 y 146 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
Obra hidráulica (conducto pluvial) - 18 de 669 a 663 (Sicardi)
Obra hidráulica (zanjeo) - 18 de 663 a 659 (Sicardi)
Mantenimiento hidráulico – 475 a 478 entre 5 y 11 (City Bell)
Mejorado de calle de tierra - 132 a 141 de 438 a 443 bis (El Rincón)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 38 entre 137 y 143 (San Carlos)
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí