La Plata: uno por uno, los cortes y desvíos por obras viales e hidráulicas para esta semana

Con motivo de la ejecución de Múltiples obras de pavimentación, bacheo y mejoras hidráulicas enmarcadas en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano de la Comuna local, se establecieron cortes y desvíos a la circulación vehicular.

Para garantizar el normal avance de los trabajos, resguardar la integridad de peatones y conductores y evitar inconvenientes en las zonas intervenidas, se recomienda a los vecinos conducir con precaución, elegir vías alternativas de circulación y atender a la señalización instalada en la vía pública.

Cabe destacar que el cronograma de cortes y desvíos al tránsito podría verse modificado en función de las condiciones meteorológicas y el avance de los trabajos en cada barrio.

cortes programados y las obras para la próxima semana:

LUNES

Nuevo asfalto y reducción de rambla - diagonal 74 entre 32 y bulevar 83 (casco urbano)

Nuevo asfalto, rambla y obras hidráulicas - 60 entre 137 y 146 (Los Hornos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Obra hidráulica - 490 y 25 (Gonnet)

Mejorado de calle de tierra – 48, 49 y 52 desde 173 hasta 177 (Lisandro Olmos)

Obra hidráulica (alcantarilla) - 161 y 37 (Melchor Romero)

Nuevo asfalto - 507 de 7 a 4 (Villa Castells)

Conducto hidráulico - 120 entre 75 y 76 (Villa Elvira)

MARTES

Nuevo asfalto y reducción de rambla - diagonal 74 entre 32 y bulevar 83 (casco urbano)

Nuevo asfalto, rambla y obras hidráulicas - 60 entre 137 y 146 (Los Hornos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Bacheo de concreto - 44 de 131 a 167 (Lisandro Olmos - San Carlos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 609 entre 3 y 122 (Villa Elvira)

Mejorado de calle de tierra - 620 de 137 a 155 (La Armonía- Arana)

Nuevo asfalto – 495 entre 25 y 28 (Gonnet)

MIÉRCOLES

Nuevo asfalto y reducción de rambla - diagonal 74 entre 32 y bulevar 83 (casco urbano)

Nuevo asfalto, rambla y obras hidráulicas - 60 entre 137 y 146 (Los Hornos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Nuevo asfalto - 428 entre 25 y 31 (El Rincón)

Bacheo de hormigón - 9 y 71 (casco urbano)

Obra hidráulica (puente vehicular) - 148 y Arroyo Rodríguez (Gorina)

Bacheo asfáltico - 7 entre 72 y 90 (Abasto)

JUEVES

Nuevo asfalto, rambla y obras hidráulicas - 60 entre 137 y 146 (Los Hornos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Bacheo asfáltico - 21 A y 21 desde 426 hasta 449 (City Bell)

Nuevo asfalto – 148 entre Arroyo Rodríguez y 501 (Gorina)

Bacheo asfáltico - 74 entre 153 y 155 (Los Hornos)

Nuevo asfalto – 24 entre 86 y 89 (Altos de San Lorenzo)

Inauguración de ensanche de calzada y reforestación - diagonal 74 entre 120 y 1 (casco urbano)

VIERNES

Nuevo asfalto, rambla y obras hidráulicas - 60 entre 137 y 146 (Los Hornos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Obra hidráulica (conducto pluvial) - 18 de 669 a 663 (Sicardi)

Obra hidráulica (zanjeo) - 18 de 663 a 659 (Sicardi)

Mantenimiento hidráulico – 475 a 478 entre 5 y 11 (City Bell)

Mejorado de calle de tierra - 132 a 141 de 438 a 443 bis (El Rincón)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 38 entre 137 y 143 (San Carlos)