Por qué la reina Máxima no asistió a la boda

| Publicado en Edición Impresa

La argentina Máxima Zorreguieta no estuvo entre quienes compartieron la ceremonia religiosa de la unión entre el hijo menor de Lady Di y la actriz estadounidense. Harry está sexto en la línea de sucesión de la Corona británica. Sus chances de ser alguna vez rey son bajísimas, por lo tanto, su casamiento no fue un hecho de Estado, lo que liberó a la ceremonia de ciertos protocolos y de la “obligación” de cursar invitaciones a familias reales y mandatarios políticos. Sólo familiares, amigos y allegados fueron invitados; y Máxima quedó afuera de esa lista. De hecho, más allá de alguna figura política retirada, no tuvieron lugar entre los invitados miembros de las otras realezas europeas. Y si alguno de ellos hubiera estado, habría sido incluido a título personal, como amigo de los novios y no por su título nobiliario ni sus funciones públicas.