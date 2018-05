Video: La importancia de la alimentación consciente para los niños

Durante el programa "Los Protagonistas" de Imagen Platense, la nutricionista Natalia Vizioli se refirió a la importancia de la alimentación consciente para los niños en un contexto de hiperconectividad.

"Los chicos son la generación futura y el panorama es complicado. En Argentina el 30 por ciento de los niños tiene obesidad y sobrepeso", comenzó la especialista.

Y siguió: "Creo que hay que pensar la alimentación incluso desde la panza de la mamá. Se van creando hábitos. La lactancia materna es muy importante".

La profesional aconsejó no introducir alimentos tempranamente, no caer en contradicciones dentro de la familia -que el niño vea que sus familiares no consumen determinados alimentos que le exigen comer, por ejemplo- y pedir asesoramiento en caso de ser necesario.