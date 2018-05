Un optimista: "Argentina va a jugar mejor que Barcelona en el Mundial"

Muy optimista, "Chapa" Retegui, ex tecnico de Los Leones y Las Leonas, demostró toda su confianza en la Selección para el Mundial al afirmar que "Tengo la ilusión de que en Rusia al equipo argentino no le puedan sacar la pelota".

El entrenador tiró seguidamente que "La Selección va a jugar mejor que el Barcelona", al hacer un pronóstico sobre el papel argentino en la Copa del Mundo.

Durante una entrevista radial, Retegui también afirmó que "Confío en que los convocados se van a preparar en estos 20 días para hacer un muy buen Mundial".

"¿Si me llaman para ayudar?, me muero acá mismo", bromeó el ex DT de Los Leones y Las Leonas en un momento de la nota.