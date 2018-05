El dramático relato de una cirujana del Niños que operó a la luz de los celulares

Pilar Peralta contó cómo realizó una intervención quirúrgica a un recién nacido ayer, cuando en el Hospital fallaron los grupos electrógenos tras el corte de luz

Pilar Peralta es cirujana de planta del Hospital de Niños y fue una de las médicas que ayer tuvo que operar iluminada por celulares debido al apagón que se registró en toda la Ciudad y al desperfecto que sufrieron los grupos electrógenos de ese nosocomio platense. En diálogo con eldia.com, la doctora Peralta relató la dramática situación que tuvo que experimentar: "Estábamos operando a un recién nacido, se cortó la luz y se escuchó como que querían arrancar los grupos electrógenos, pero no arrancaron. Los residentes alumbraron con la luz de celulares durante 7 minutos, hasta que arrancaron los generadores y ahí pudimos terminar la cirugía". Y agregó que "gracias a Dios ayer no murió ningún paciente. Hay un bebé recién nacido que está muy complicado porque se apagó un aparato y quedó muy mal. Pero me parece que este problema es más profundo".

Al ser consultada sobre el difícil momento que debió atravesar, la profesional, que forma parte del equipo de recién nacidos, sostuvo: "En lo único que pensás en ese momento es en resolver el problema. No podés dejarlo abierto y quedarte de brazos cruzados esperando que vuelva la luz. Tenés que seguir y apurarte lo que más puedas porque no sabés cuánto tiempo va a funcionar la máquina a la que estaba conectado. Por surte los teléfonos celulares vienen con luces geniales y había como 10 residentes alumbrando".

Por último, remarcó que "es producto de la falta de mantenimiento que tiene el hospital. El domingo pasado se inundó por las ventanas rotas, vivimos llenos de gatos... Son un montón de cosas que no se conocen y si no pasa esto no se enteran", a lo que agregó: "Si esto sigue funcionando es fundamentalmente por los profesionales, tanto enfermeros como médicos, porque todos hacen lo imposible, dejan la sangre ahí adentro para resolver las cosas".