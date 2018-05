El extraño caso de una madre que lo perdió casi todo por su compulsión al sexo

Rebecca Barker se tuvo que ir de su país y fue abandonada por su marido luego de sufrir una irrefrenable necesidad sexual

Rebecca Barker, una madre de tres chicos, comenzó a hacerse famosa en las últimas horas luego de que, a través de una entrevista brindada a la BBC de Londres y replicada en distintos portales del mundo, reconociera su adicción al sexo y contara que, en su peor momento, tener relaciones sexuales hasta cinco veces al día no era para ella suficiente.

El comportamiento compulsivo de esta mujer inglesa comenzó después de tener a su tercer hijo, en 2014. “Tener sexo era lo primero en lo que pensaba al levantarme -contó Rebecca, de 37 años-. No podía sacármelo de la cabeza. Yo sentía que todo me hacía pensar en eso. Creo que estaba vinculado a mi depresión y a la falta de serotonina. Yo sentía que el cuerpo entero me lo pedía”.

Según el relato de la mujer, el tener más y más relaciones -algo que el cuerpo le pedía- no alcanzó a saciarla sino que, por el contrario, la dejaba sumida en una profunda depresión y en una mayor necesidad de tener sexo. “Me volví ermitaña -recuerda la mujer-, me quedaba en casa porque me daba vergüenza que sólo pudiera pensar en eso. Incluso aunque nadie pudiera leerme la mente, me sentía muy incómoda al estar rodeada de gente”.

Lejos de fortalecer su matrimonio, la adicción al sexo generó en el matrimonio de Rebecca un gran problema. Al principio al marido le sorprendió la situación. Pero con el paso del tiempo se volvió una cuestión insostenible. Y hasta la acusó de engañarlo con otra persona. Para el marido, reveló la propia Rebecca, ella quería tener sexo todo el tiempo porque se sentía culpable de haberlo engañado.

“La relación se rompió, él me dejó ir”, recuerda la mujer, quien, a fines de 2014 y para intentar rehabilitarse, se mudó de casa y hasta de país. Se fue de Inglaterra a Francia a vivir a la casa de su mamá. Tiempo después, con la ayuda profesional, pudo salir adelante. “Adopté muchos cambios en mi estilo de vida para tratar de superar la depresión y la adicción, y para mí eso funcionó”, asegura.

Si bien actualmente la adicción sexual no se considera una adicción como las de las drogas o el alcohol, muchos expertos aseguran que tienen varios puntos en común.

La adicción sexual o el sexo compulsivo es un grave problema que puede traer innumerables consecuencias negativas sobre la vida y sobre las relaciones sociales de quienes tienen ese trastorno.

Muchos psicólogos y psiquiatras advirtieron en forma repetida diversas claves que pueden encajar perfectamente en el testimonio de esta mujer británica quien, como se dijo, en sus momentos de mayor necesidad llegó a sentir que tener sexo cinco veces al día no le era suficiente.

Según la Asociación para el Tratamiento de la Adicción al Sexo y la Compulsividad de Reino Unido (ATSAC), la adicción al sexo -o hipersexualidad, según prefieren llamarla algunos- es un problema en aumento. Y lo fundamentan en que el número de terapeutas sexuales se ha duplicado en los últimos cinco años, y que el número de adictos que visitan su centro se ha cuadruplicado en la última década.

Por otro lado, de acuerdo a una encuesta a más de 20 mil británicos a través de la página web de apoyo Sex Addiction Help, el 91% de quienes pidieron ayuda desde 2013 fueron hombres. Un 1% era menor de 16 años y un 8% mayor de 55, pero el perfil demográfico más habitual, un 31%, está entre los 26 y los 35 años.

Aunque los especialistas suelen plantear diferencias entre la adicción sexual, la hipersexualidad y la ninfomanía, todos coinciden en que en determinadas personas el placer sexual se puede tornar una conducta patológica. La ninfomanía, por caso, se caracteriza por el deseo compulsivo de tener relaciones sexuales todo el tiempo. De acuerdo a la Clínica de Sexualidad de Estados Unidos se considera una patología si el sexo domina los pensamientos de una persona y si afecta otras áreas de su vida.

LAS CAUSAS

La también conocida hipersexualidad es una manifestación de problemas psicológicos y biológicos que tienen origen en el sistema límbico debido a la presencia de tumores, también puede ser un síntoma de enfermedades psiquiátricas como los estados psicóticos y esquizofrenia. Entre las principales causas de la ninfomanía están los cambios hormonales, abuso sexual, trastorno bipolar y uso de drogas como anfetaminas y opiáceos. Teorías al margen, entre los principales síntomas se destaca la necesidad incontrolable de tener sexo de todo tipo, desde relaciones sexuales con desconocidos hasta el consumo de pornografía.

Rebecca Barker