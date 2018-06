Fabra sufrió una grave lesión que le duele hasta al Mellizo

El colombiano se perderá el Mundial porque se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en una práctica de su seleccionado

| Publicado en Edición Impresa

El marcador lateral Frank Fabra, figura de Boca Juniors y titular en el seleccionado de Colombia, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante un entrenamiento y se perderá el Mundial de Rusia 2018, ya que estará entre seis y ocho meses inactivo, según confirmó ayer el cuerpo médico del plantel que conduce el argentino José Pekerman.

Fabra, de 27 años, sufrió una seria lesión en la rodilla que le impedirá jugar en el seleccionado colombiano que dirige Pekerman, quien designará en las próximas horas un reemplazante para completar el plantel que participará de la Copa del Mundo.

“Sólo había un propósito: ser parte de este sueño llamado Mundial. Luché, trabajé y me esforcé en mejorar. Lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy, con el corazón partido en 50 millones de pedacitos, me quedo en la puerta más cercana, sólo a un paso, me duele el alma”, dijo Fabra en un mensaje en Instagram.

“Sé que dejarán el nombre de este país por lo alto porque se lo merecen, porque trabajan y luchan por esto. Quisiera decir miles de cosas pero no me alcanzarían las palabras. Gracias por todos los mensajes”, concluyó el futbolista en su cuenta oficial.

El colombiano es, además, una pieza clave en el equipo titular de Boca y la noticia no solo repercutirá en el seleccionado Cafetero, sino también en el mellizo Guillermo Barros Schelotto, quien ahora para ese puesto tiene únicamente a Emmanuel Mas.

Fabra inició su carrera en Envigado y luego en su país vistió las camisetas de Deportivo Cali e Independiente Medellín, para llegar a Boca en enero de 2016.

Con la camiseta Azul y Oro se consolidó en el puesto y fue campeón de dos torneos, el de la temporada 2016/2017 y la reciente Superliga.

La lesión le impedirá a Fabra jugar la Copa del Mundo, la Libertadores y también frustrará su partida al fútbol europeo, ya que existía un gran interés en contratarlo de la Fiorentina, de Italia.