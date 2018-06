La continuidad (o no) de dos referentes desvela al Pincha

El Chapu es muy prabable que siga unos meses más, pero el segundo semestre del Chavo es una verdadera incógnita

Estudiantes está a menos de una semana de volver a los entrenamientos y la secretaría técnica, los dirigentes en general y todos los hinchas quieren saber qué pasará con los referentes que están dentro del plantel.

Puntualmente hay tres a los que se les acaba su vínculo y deben sentarse a negociar. Se trata del capitán Leandro Desábato, el volante Rodrigo Braña y el delantero Pablo Lugüercio. ¿Qué será de sus futuros luego del 30 de junio?

Hoy por hoy, la continuidad de Leandro Desábato es la más compleja de descifrar. El próximo jueves se presentará a entrenar junto al resto de sus compañeros, pero nadie se atreve a asegurar que vaya a seguir jugando.

No se trata de un impedimento económico ni de relaciones humanas. El jugador no terminó bien el semestre pasado y los últimos meses los sufrió más que lo que disfrutó. Y, a su edad y con todo lo que ganó en el Club, no quiere seguir por seguir.

Un escenario probable: el Chavo se despediría del fútbol con un partido oficial en el semestre

Los dirigentes lo quieren y Leandro Benítez también. Será cuestión de cómo se sienta el capitán en su regreso a las prácticas tras unas largas vacaciones. Antes de irse había dicho que estaba agotado.

En Estudiantes algunos aseguran que su continuidad está 50% y 50%. En el entorno del jugador las cifras se inclinan más por la posibilidad del retiro. Y otros aseguran un futuro así: regresa, se entrena y se despide del fútbol con un partido oficial durante el semestre.

Diferente es la situación de Rodrigo Braña, de gran temporada y muy buen semestre. Si bien no fue la figura en el último partido ante Nacional, resultó de lo más parejo en un equipo que no tuvo nada parecido a eso. Fue uno de los pocos titulares indiscutidos. Y no es poco para un jugador de 39 años.

El Chapu se reunió en los últimos días con la dirigencia y su continuidad está encaminada. Salvo que pase algo raro, seguirá jugando al menos hasta fin de año.

El caso de Pablo Lugüercio está más resuelto: seguirá una temporada más antes de colgar los botines. Y lo hará en Estudiantes, el club que lo formó y en donde alcanzó la gloria allá por 2006.

¿Y LOS DEMÁS?

Si bien tienen un año más de contrato, la dirigencia piensa poner en la mesa de negociaciones a Mariano Andújar, Mariano Pavone y Gastón Fernández.

Se trata de los salarios más altos del plantel y ante una oferta que seduzca a dirigentes y jugadores, se irán del Club. De los tres, el que tiene más chances de dejar Estudiantes es el arquero. El Tanque y la Gata ya manifestaron su intención de seguir un año más.

MELANO, MÁS AFUERA QUE ADENTRO

El delantero Lucas Melano tiene un pie y medio afuera de Estudiantes. El Portland de EE.UU no aceptaría un nuevo préstamo. Del mismo modo que Sebastián Dubarbier, no renovará contrato con el Club.