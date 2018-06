En un audio que adjudican a Simeone, destrozan a Caballero, Messi y Sampaoli

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

Un audio que comenzó a circular después de la derrota de la Argentina y que se le adjudica a Diego Pablo Simeone se ha convertido en las últimas horas en uno de los materiales más compartidos en las redes sociales.

Si bien hasta el momento no se ha podido confirmar si el autor es el DT del Atlético de Madrid, el clip, que tiene una duración de poco más de dos minutos y que estaría dirigido al "Mono" Burgos, ha tenido una gran repercusión debido a las diferentes críticas que se exponen.

Además de pegarle al arquero Caballero por el error garrafal que inició la estrepitosa caída del seleccionado nacional, en el audio se pueden escuchar fuertes críticas a la figura del entrenador Jorge Sampaoli y a Lionel Messi.

Además, la persona que habla realiza una proyección sobre cómo se estaría viviendo esta derrota en el vestuario de la Selección. Para quien analiza la situación es muy seguro que esta caída haya podido generar peleas en el grupo.

LA TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

"Mirá Burgos. Vamos por parte. Lo que está pasando en este momento es lo que le pasó a la Selección durante estos últimos cuatro años desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte de ni de la dirigencia ni de parte de los que conducen. Veo que el equipo está perdido, que tendría que haber jugado el arranque del partido como arrancó. Y ponele contra Islandia que era un equipo más endeble. Y al revés, el partido de Islandia haberlo jugado contra Croacia. El equipo esta mal. Pero es Argentina. Y yo creo, y espero no errarle, que va a pasar por que Nigeria le va a ganar a Islandia y bueno ahí vas a tener la posibilidad vos de ganándole a Nigeria, pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia. Por que ahora depende de Islandia que no gane ninguno de los dos partidos como posibilidades. Está claro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas en estos instantes. Alguien se tiene que pelear. Dejate de hinchar las bolas loco, dale. El arquero, decime la verdad. Lo había hecho ya Germán. Lo hizo contra España, lo hizo contra Italia que se fue al lado del palo. Y yo te comenté que era una lástima que no le hayan hecho el gol para que se den cuenta que si la cagan en el Mundial es gol. Pero bueno, dale. El final del cuento, todos decimos siempre que los futbolistas son los más importantes de este juego y nosotros pasamos la parte de futbolista y sabemos que es así. Serán el 60%, no el 90%. Porque cuando los entrenadores la cagamos seguro que es peor que cuando la cagan los jugadores. Entonces el entrenador quiere decir que participa mucho en todo esto. Para darnos cuenta de que Messi es muy bueno, pero está claro que es muy bueno porque está recontra acompañado de extraordiarios futbolistas bestia. Y la pregunta mía que te hago a vos: "si vos tendrías que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal, ¿a quién elegirías?".