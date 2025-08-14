Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |EN JUNIO HABÍA MARCADO 1,6%

Se aceleró un poco: la inflación de julio fue de 1,9%

En un mes que se disparó el precio del dólar oficial, impactaron las vacaciones de invierno y la suba del transporte. La Canasta Básica Total también por debajo del 2%

14 de Agosto de 2025 | 04:06
Edición impresa

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025, informó el Indec. La variación mensual mostró una leve aceleración de 0,3 puntos porcentuales contra junio.

En términos interanuales, la variación del IPC fue de 36,6%, lo que marca quince meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.

En julio donde pegó un fuerte salto la cotización del dólar -creen que se verá reflejado en la inflación de agosto- la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), por las vacaciones de invierno y el turismo. También subieron algunos alimentos de temporada, como verduras y la carne. Le siguió Transporte (2,8%), por alzas en el boleto de los colectivos y subtes y en el funcionamiento de equipos de transporte persona. Los dos rubros que registraron las menores variaciones en julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco y Prendas de vestir y calzado.

El Gobierno celebró el dato. El Presidente Javier Milei destacó la labor de Caputo. “Muchas gracias por ser el mejor ministro de Economía de la historia por lejos”, afirmó al tiempo que destacó el valor de 1,5% de inflación núcleo.

Tras la publicación del índice oficial, Caputo también se expresó en redes sociales: “El IPC Nacional se ubicó debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo. Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017. Importante”.

Además, el Indec detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. La Patagonia registró el número más alto: 2,1%. Le siguió la región Pampeana, con 2%. En coincidencia con el dato nacional se encontró el Gran Buenos Aires y Cuyo; mientras que la región Noroeste y el Noreste se ubicaron por debajo del total, con un 1,7%. A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%). En tanto, los bienes aumentaron 1,4% mientras que los servicios marcaron un alza de 3,1%.

El único rubro que estuvo por debajo del nivel de inflación fue Prendas de vestir y calzado, con 0,9%.

El alza del precio del dólar en las últimas semanas no tuvo demasiada incidencia en los precios en el mes de julio, pero analistas estiman que podría reflejarse en la inflación de agosto. Coinciden en que el éxito de Milei en el combate a la inflación es su principal capital político de cara a las elecciones legislativas de octubre, en las que el mandatario apuesta a fortalecer la presencia del oficialismo en el Congreso para avanzar en reformas más profundas y no depender como hasta ahora de alianzas con partidos afines de la oposición.

Sin embargo, son crecientes las protestas en reclamo de mejoras en los salarios y jubilaciones, que se mantienen por debajo del ritmo inflacionario, mientras cae el consumo por cuarto mes consecutivo y se desacelera la economía.

CANASTA BÁSICA

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, también aumentó 1,9% en julio. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.149.353 para no ser pobre, según el Indec.

Este indicador acumuló un alza de 27,6% en los últimos 12 meses y de 12,2% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT empató al índice de la inflación general de julio, que fue de 1,9%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 1,9% en el séptimo mes de 2025.

Por lo tanto, una familia de cuatro integrantes necesitó de $515.405 en julio para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 27% y en lo que va de este año acumuló un alza de 14,7%.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en julio, el Indec señaló que una persona necesitó de $371.959 para no estar bajo la línea de pobreza. Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $915.019 para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.149.353.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.208.866.

 

