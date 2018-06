La madrastra que mató a un nene español pidió perdón desde la cárcel

Insistió en que fue un accidente pero le escribió en una carta a su ex pareja: “No tengo excusas por lo que hice”

| Publicado en Edición Impresa

Pasaron tres meses de que apareciera muerto a Gabriel Cruz, el niño español de 7 años que estuvo doce días desaparecido y cuyo asesinato a manos de su madrastra conmocionó al mundo. Ahora, luego de que Ana Julia Quezada admitiera ser la responsable del crimen, la mujer envió una carta a su ex pareja y padre de la criatura y le pidió perdón: “No tengo excusas por lo que hice”.

Homicida confesa de Gabriel, en el texto la mujer se muestra arrepentida por lo sucedido pero insiste en que todo fue un accidente y asegura que se bloqueó tras “lo ocurrido”. La misiva es una de las 1.800 hojas del sumario que desde el pasado miércoles ya está a disposición de los abogados y que descarta que el menor fuera sedado antes de morir.

“No tengo excusas por lo que hice, pero sólo sé que el miedo te bloquea porque eso me pasó a mí”, explica Quezada, que se encuentra recluida en la prisión de El Acebuche (Almería) desde el 16 de abril. “Entiendo que no me creas porque es lo más normal y no tuve el valor suficiente para decirte que por un lamentable accidente te quité lo más grande que uno puede tener: un hijo”, relata.

Ana Julia incluso asume que podría enfrentarse a la prisión permanente revisable. “No me importa si tengo que pasar el resto de mi vida aquí, y lamento todo el daño que he hecho, sobre todo a Gabriel, a ti y a Patricia y a todos los familiares”, dice en relación a la madre del chico, anterior pareja de Angel Cruz. En abril, ya le había escrito una carta a la mamá también para pedirle perdón.

En la carta defiende que no hubo ninguna planificación: “Dicen que todo fue premeditado, pero no es así. Lo que pasó es que no pude sacar fuerzas para decirlo”. Y vincula las pastillas que tomaba con su reacción. “Me metí en una bola cada vez más grande y ya sabes que tomaba pastillas. Pero no quiero excusarme porque lo que hice está muy mal y no hay excusas que valgan”. La mujer ya había asegurado que había discutido con el chico y que “le di un mal golpe” que lo mató.

El caso de Gabriel, como se recordará, no solo impactó en España sino en buena parte del mundo. El chico fue denunciado como desaparecido y lo buscaron durante 12 días. Incluso hasta el ex presidente Mariano Rajoy se expresó sobre el tema cuando encontraron su cuerpo en un pozo: “Comparto con todos los españoles el dolor por la pérdida de Gabriel”, había dicho el entonces mandatario.

Como si se tratara de una película, Quezada había participado activamente de las marchas para pedir por la aparición del nene, llevando incluso una remera con su cara estampada. Pero ella ya lo había matado.

La madrastra, nacida en República Dominicana, finalmente terminó confesando el crimen cuando la Policía la detuvo como sospechosa. Luego se supo que una hija biológica de Quezada también había muerto hacía años en circunstancias poco claras.

La mujer se enfrenta ahora a los delitos de asesinato, contra la integridad moral y de detención ilegal. Podría ser condenada a 25 años de prisión o a prisión permanente revisable.