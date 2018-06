Amalia Granata se quedó sin trabajo por un polémico tuit

En redes sociales se refirió a la muerte de la hija de una de las Trilizas de Oro en relación al aborto

En las últimas horas se conoció que Amalia Granata fue desvinculada del magazine "Todas las tardes" luego de que publicara un polémico tuit sobre el aborto en el contexto de la muerte de la hija de una de las Trillizas de Oro, María Eugenia.

"El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Argentina. No las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomógrafos para las más vulnerables", escribió la rosarina en su cuenta de Twitter, que está a favor de la campaña Cuidemos las dos vidas.

El Cancer de mama es la 1 er causa de muerte de mujeres en Argentina, no las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomografos para las mas vulnerables #coherencia #CuidemosLasDosVidas 💙💙 — Amalia Granata (@AmelieGranata) 25 de junio de 2018

Tanto usuarios como medios criticaron rápidamente la relación que Granata entabló entre la muerte por cáncer y el aborto, y en consecuencia fue desvinculada de la pantalla de El Nueve.

Desde la empresa, Diego Toni, gerente de contenidos, explicó: "Cuando alguien se queda sin trabajo es malo, pero esto tiene que ver con la responsabilidad de las herramientas de comunicación. Amalia hizo un comentario desafortunado en un momento desafortunado, sobre todo para la familia Laprida. Nosotros interpretamos ese tuit de la misma manera que muchos medios de comunicación importantes, y por eso nos pareció prudente correr a Amalia momentáneamente, espero que no sea para siempre, porque todos tenemos derecho a equivocarnos".

Amalia, en tanto, se descargò en Twitter: "Pensar que si hubiera nacido en otra época me habrían quemado en la hoguera. ¡No me van a callar! ¡No le tengo miedo a las opertas! No me asustan, al contrario, me dan más fuerzas (...) Toda lucha tiene sus consecuencias... La mía le costó el pan a mis hijos. No voy a bajar los brazos. #CuidemosLasDosVidas".

Pensar que si hubiera nacido en otra época me habrían quemado en la hoguera 🔥

No me van a callar! No le tengo miedo a las opertas! no me asustan, al contrario me dan mas fuerzas #SalvemosLasDosVidas 💙💙 — Amalia Granata (@AmelieGranata) 27 de junio de 2018