En el Astillero Río Santiago denunciaron que sigue la persecución a trabajadores

Los trabajadores del Astillero Río Santiago, agrupados en ATE Ensenada, remarcaron que los delegados y empleados volvieron a sufrir "persecución" por parte de la cúpula de la firma.

"Fuimos a buscar una reunión para que nos den respuesta sobre el tema de los insumos, inversión y trabajo para el Astillero Río Santiago y como respuesta tuvimos que el nuevo presidente, Daniel Capdevilla, está persiguiendo a los delegados", precisó el gremio mediante un comunicado.

Además, agregaron: "No queremos denuncias, persecución ni aprietes a los trabajadores. Basta de imponer la política del miedo en el Astillero. Queremos la política del trabajo y la inversión", se indicó.

La Comisión Administrativa de ATE Ensenada denunció persecución gremial por parte de las nuevas autoridades del Astillero Río Santiago, encabezadas por Capdevilla.

Entre las distintas situaciones irregulares que señalaron contaron que "se han quitado horas de insalubridad y jornada reducida de ciertos sectores de la empresa, se quiere reducir el ausentismo de enfermedades prolongadas no avalando certificados médicos, hay presión en intimidar y generar temor entre los trabajadores, no han dejado sacar trabajos del sector de estructura para un armador argentino y no se pudieron arenar piezas listas para entregar".

Además, afirmaron que "hay automóviles que pasan sospechosamente por la puerta del gremio y toman fotografías, sin contar que en la empresa hay un maltrato manifiesto con los trabajadores".