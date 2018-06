En la Región numerosas familias pasaron la fría noche sin luz

Padecen prolongados cortes de energía y el problema se agrava por las bajas temperaturas. Reclaman soluciones

Familias de distintas localidades platenses dieron cuenta del faltante de energía en sus hogares y advirtieron que el problema se agrava con la llegada del frío debido a que no pueden usar los artefactos de calefacción que se alimentan a electricidad.

Uno de los puntos afectados era Parque Sicardi. Gastón, de 19 y 663, dijo que a las 19 hs se produjo un corte de luz y desde entonces permanecía a oscurar. "Hicimos reclamos a Edelap pero acá con los demás vecinos seguimos igual", aseguró.

El faltante eléctrico también se sentía con fuerza en la zona de 604 y 129, aunque en este caso el problema persiste desde hace tres días, según consignó una usuaria que se identificó como Graciela.

Por otra parte, desde 40 y 196, Lisandro Olmos, reclamaron por un corte eléctrico originado anoche.

"Quienes estamos conectados de mi fase nos quedamos sin electricidad, posiblemente alguna falla en el transformador que nos alimenta", dijo un usuario llamado Leandro, quien sostuvo que el resto de las fases funcionaban con normalidad.

"Hice reclamos a Edelap pero ya llevo 12 horas sin energía", añadió.

Sin embargo el problema en la zona es más grave debido a que -explicó Gastón- desde 2015 en varias viviendas tenemos baja baja tensión por las noches y en las épocas de frío no pueden usar los artefactos de calefacción.

"El problema está desde que llegué a vivir al barrio en 2015, en invierno y de noche la tensión baja a los 180 Volt, muchas veces menos. El problema más grave es que no me puedo calefaccionar porque no arranca la caldera ni los aires", lamentó el usuario.