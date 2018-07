Realizaron una jornada de concientización sobre el uso de bolsas permitidas

Fue organizado por el Municipio tras la promulgación de la ordenanza que prohíbe las plásticas

El intendente de La Plata, Julio Garro, promulgó ayer la ordenanza municipal N° 11.666 que prohíbe el uso de bolsas plásticas y a su vez, en el marco del "Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico" que se celebra hoy, la Municipalidad llevó a cabo una jornada de concientización sobre la importancia del reciclado y del expendio y consumo de las bolsas permitidas.

El encuentro fue este martes en la esquina de 8 y 48, donde se repartió folletería informativa acerca de las bolsas que están permitidas y aquellas que no.

En esta ocasión, se les comunicó a quienes pasaban por el centro de la ciudad que las bolsas permitidas son las reutilizables, de tela; las biodegradables, de papel certificado; y las bolsas plásticas biodegradables o compostables que cumplen con la norma IRAM 29.421, mientras que está prohibido el uso de cualquier otra bolsa.

Con respeto a las bolsas de papel, el material debe estar certificado y etiquetado con las siglas FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) u otras certificaciones y etiquetas con reconocimiento nacional e internacional que garanticen la gestión ambientalmente sustentable del ciclo productivo, desde el manejo responsable de bosques hasta el producto final.

El material gráfico que se repartió detalla, además, que los comercios deberán expender bolsas blancas y negras, destinadas a los residuos orgánicos como restos de comida, yerba y pañales, entre otros; y verdes para residuos secos como papel, cartón, plástico, vidrio, metal y tela.