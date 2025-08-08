Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Deportes |La palabra del entrenador albiazul en conferencia

Alejandro Orfila: “Fuimos superiores al rival, no nos lastimó”

Alejandro Orfila: “Fuimos superiores al rival, no nos lastimó”

alejandro orfila analizó el triunfo del lobo en rueda de prensa / eldia

8 de Agosto de 2025 | 03:59
Edición impresa

Luego de la victoria ante Godoy Cruz en Mendoza, el entrenador de Gimnasia Alejandro Orfila habló en conferencia de prensa, donde destacó el desempeño del equipo y su alegría por el triunfo. “Estamos contentos, porque ganar en el fútbol argentino no es fácil, y de visitante menos”, comenzó, con un ánimo distinto al de partidos anteriores.

En cuanto al análisis del partido, el DT comentó: “El equipo estuvo ordenado, sabiendo que ellos eran los locales sabíamos que se iban a venir en ataque y a tirar pelotazos desde cualquier lugar. Es por eso, que lo que hicimos fue nutrir más la zona de defensa y tratar de trabajar el partido de otra manera”. A su vez agregó: “Estamos tranquilos de que no sufrimos. Godoy Cruz no nos lastimó, el gol terminó siendo de rebote. Terminamos contento, porque logramos que el equipo rival no nos lastime”.

Siguiendo esta línea, completó: “En el segundo tiempo fuimos inteligentes, hay que saber interpretar los momentos y era muy importante llevarnos los tres puntos y lo supimos hacer”.

En el complemento, el DT pateó el tablero y realizó modificaciones en el sistema de juego, con el ingreso del debutante Germán Conti, en lugar del canterano Jeremías Merlo. Al ser consultado sobre esto, el uruguayo respondió: “En la previa del partido vimos que ellos desde abajo trataban de tirar siempre centro al delantero, mediante la segunda pelota, en donde también aprovechaba los rebotes, entonces lo que no queríamos justamente era eso, evitar que se sientan cómodos con esas jugadas”.

Por otro lado, él junto a su cuerpo técnico siguen apostando por los juveniles, como los casos de Panaro o Merlo, que con el pasar de los partidos comenzaron a darle resultado. En este sentido, Orfila sostuvo: “Los jugadores jóvenes nos dan la tranquilidad de que quieren ganarse su lugar. Eso genera una competitividad interna muy grande, nos da mucha energía. Somos el tercer equipo con menos promedio de edad. Hay que darles confianza a estos chicos”.

Además, otro de los pibes que tuvo un buen desempeño fue Juan Villalba que ante el Tomba le tocó jugar de marcador de punta izquierdo. En relación a esto, el entrenador habló de él y sobre su citación a la Selección juvenil: “Diego Placente tuvo un gran gesto con nosotros. Hablé con él por la necesidad de tener a Vilallba y lo liberó antes de tiempo. Es una actitud que hay que resaltarla y me pone contento como rindió Villalba”.

LE PUEDE INTERESAR

La dirigencia le respondió a la intimación de Pellegrino

LE PUEDE INTERESAR

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

Por otro lado, también fue consultado sobre como fue el cambio de chip del equipo, teniendo en cuenta que es un plantel similar al del campeonato pasado, y que fueron pocas las incorporaciones que tuvo Gimnasia en este mercado de pases. Al respecto, el técnico fue contundente: “Se convencieron de que son buenos”, dijo. Además, continuó: “Esa es la realidad, lo son a base de las limitaciones que tenemos como equipo”.

A su vez, volvió a remarcar que el plantel venía de estar muy golpeado, y que: “Ellos fueron los que cambiaron la cabeza, están preparados para eso”. Entre algunos casos destacó el del arquero: “Es como le pasó al Mono, que realizó un gran trabajo, descolgando centros y tapando pelotas, estando la mayor parte de las veces tapado. Es así como tenemos que seguir trabajando, para poder cumplir el objetivo”.

Una vez más, en el cierre volvió a poner como protagonista principal de la película a la Lobería: “Es muy importante el arranque que tuvimos, el objetivo para nosotros es contagiar a nuestros hinchas. Si lo hacemos, es porque en la competencia estamos haciendo un buen trabajo que te acerca cada vez más a la victoria”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran

La dirigencia le respondió a la intimación de Pellegrino

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En medio de sus internas, el PRO enfrenta el dilema de la supervivencia

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

Crece el escándalo de la pistola en el Grand Bell

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial

Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo

El drama de Julieta Prandi, que expuso su dolor “Me robaron años de vida”
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial

Eduardo Domínguez dijo que “el convencimiento del equipo es fundamental” y habló de Marcos Rojo

VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz

Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo

Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Últimas noticias de Deportes

El Boca de Riquelme: cimbronazos, el síndrome del "jugador triste" y la necesidad de resultados inmediatos

Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia

Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura

VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz
Policiales
Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes 
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Hay un sospechoso por el crimen que lleva 40 años
La Ciudad
Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
Comienza el lunes una nueva edición de Expo Universidad en el Pasaje Dardo Rocha
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este viernes 8 de agosto
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 8 de agosto
Viernes con alerta amarilla por temperaturas bajas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el finde?
Espectáculos
Confirmado: los destacados invitados que recibirán Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana
Vacaciones de invierno infernales: hicieron estallar las discusiones entre Fabián Cubero y Nicole Neumann
La primera boda gay del fútbol español: todas las fotos del celebrado enlace
Después de los 85: Alberto Cormillot aseguró que sigue activo sexualmente 
"La actual esposa de Contardi era su carcelera": sorprendente revelación sobre el martirio de Prandi
Política y Economía
Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días
ARCA aclaró cuántas compras se pueden hacer en Shein o Temu: atención a los requisitos
En La Matanza anulan los cambios en el padrón electoral: los motivos
El Presidente y una foto polémica para arrancar la campaña electoral
Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla