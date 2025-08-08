Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes
Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes
Luego de la victoria ante Godoy Cruz en Mendoza, el entrenador de Gimnasia Alejandro Orfila habló en conferencia de prensa, donde destacó el desempeño del equipo y su alegría por el triunfo. “Estamos contentos, porque ganar en el fútbol argentino no es fácil, y de visitante menos”, comenzó, con un ánimo distinto al de partidos anteriores.
En cuanto al análisis del partido, el DT comentó: “El equipo estuvo ordenado, sabiendo que ellos eran los locales sabíamos que se iban a venir en ataque y a tirar pelotazos desde cualquier lugar. Es por eso, que lo que hicimos fue nutrir más la zona de defensa y tratar de trabajar el partido de otra manera”. A su vez agregó: “Estamos tranquilos de que no sufrimos. Godoy Cruz no nos lastimó, el gol terminó siendo de rebote. Terminamos contento, porque logramos que el equipo rival no nos lastime”.
Siguiendo esta línea, completó: “En el segundo tiempo fuimos inteligentes, hay que saber interpretar los momentos y era muy importante llevarnos los tres puntos y lo supimos hacer”.
En el complemento, el DT pateó el tablero y realizó modificaciones en el sistema de juego, con el ingreso del debutante Germán Conti, en lugar del canterano Jeremías Merlo. Al ser consultado sobre esto, el uruguayo respondió: “En la previa del partido vimos que ellos desde abajo trataban de tirar siempre centro al delantero, mediante la segunda pelota, en donde también aprovechaba los rebotes, entonces lo que no queríamos justamente era eso, evitar que se sientan cómodos con esas jugadas”.
Por otro lado, él junto a su cuerpo técnico siguen apostando por los juveniles, como los casos de Panaro o Merlo, que con el pasar de los partidos comenzaron a darle resultado. En este sentido, Orfila sostuvo: “Los jugadores jóvenes nos dan la tranquilidad de que quieren ganarse su lugar. Eso genera una competitividad interna muy grande, nos da mucha energía. Somos el tercer equipo con menos promedio de edad. Hay que darles confianza a estos chicos”.
Además, otro de los pibes que tuvo un buen desempeño fue Juan Villalba que ante el Tomba le tocó jugar de marcador de punta izquierdo. En relación a esto, el entrenador habló de él y sobre su citación a la Selección juvenil: “Diego Placente tuvo un gran gesto con nosotros. Hablé con él por la necesidad de tener a Vilallba y lo liberó antes de tiempo. Es una actitud que hay que resaltarla y me pone contento como rindió Villalba”.
Por otro lado, también fue consultado sobre como fue el cambio de chip del equipo, teniendo en cuenta que es un plantel similar al del campeonato pasado, y que fueron pocas las incorporaciones que tuvo Gimnasia en este mercado de pases. Al respecto, el técnico fue contundente: “Se convencieron de que son buenos”, dijo. Además, continuó: “Esa es la realidad, lo son a base de las limitaciones que tenemos como equipo”.
A su vez, volvió a remarcar que el plantel venía de estar muy golpeado, y que: “Ellos fueron los que cambiaron la cabeza, están preparados para eso”. Entre algunos casos destacó el del arquero: “Es como le pasó al Mono, que realizó un gran trabajo, descolgando centros y tapando pelotas, estando la mayor parte de las veces tapado. Es así como tenemos que seguir trabajando, para poder cumplir el objetivo”.
Una vez más, en el cierre volvió a poner como protagonista principal de la película a la Lobería: “Es muy importante el arranque que tuvimos, el objetivo para nosotros es contagiar a nuestros hinchas. Si lo hacemos, es porque en la competencia estamos haciendo un buen trabajo que te acerca cada vez más a la victoria”.
