ARCA aclaró cuántas compras se pueden hacer en Shein o Temu: atención a los requisitos

Después que circulara una fake news sobre nuevos controles para esta tipo de operaciones que no paran de crecer
Después que días pasados circulara una versión que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzaría a bloquear las compras en sitios como Shein o Temu, el propio organismo no sólo lo desmintió sino que recordó cuántas compras se pueden hacer a ese tipo de plataformas de comercio internacional y los pasos que se deben seguir para poder recibir en casa la mercadería sin inconvenientes.
Uno de los requisitos fundamentales es que se puede hacer este tipo de operaciones hasta 5 veces por año calendario y por persona.
Otro punto es que para que se lo considere como "Pequeño envío" no podrá haber más de 3 unidades de la misma especie de producto.
Además, no podrán superar los 50 kilos por paquete, independientemente del peso total del envío, no podrán tener fin comercial y deben ser por un valor igual o inferior a los 3.000 dólares por envío.
Asimismo, los envíos estarán exentos del pago de derecho de importación y de la tasa de estadísticas si no superan el equivalente a los 400 dólares. En caso que eso ocurra, deberán abonar el IVA y otros impuestos internos si fuera lo correspondiente.
