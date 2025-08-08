ARCA aclaró cuántas compras se pueden hacer en Shein o Temu: atención a los requisitos

Después que días pasados circulara una versión que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzaría a bloquear las compras en sitios como Shein o Temu, el propio organismo no sólo lo desmintió sino que recordó cuántas compras se pueden hacer a ese tipo de plataformas de comercio internacional y los pasos que se deben seguir para poder recibir en casa la mercadería sin inconvenientes.

Uno de los requisitos fundamentales es que se puede hacer este tipo de operaciones hasta 5 veces por año calendario y por persona.

Otro punto es que para que se lo considere como "Pequeño envío" no podrá haber más de 3 unidades de la misma especie de producto.

Además, no podrán superar los 50 kilos por paquete, independientemente del peso total del envío, no podrán tener fin comercial y deben ser por un valor igual o inferior a los 3.000 dólares por envío.

Asimismo, los envíos estarán exentos del pago de derecho de importación y de la tasa de estadísticas si no superan el equivalente a los 400 dólares. En caso que eso ocurra, deberán abonar el IVA y otros impuestos internos si fuera lo correspondiente.