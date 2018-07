| Publicado en Edición Impresa

“Me baño y me pongo a hacer cosas. Me da fiaca vestirme. Mojada, me pongo aceite de jojoba y con la toalla me hago ‘pa, pa, pa, pa’. Me pongo crema, me abro los ganglios linfáticos…. Agarro un cepillo y me lo voy pasando de abajo para arriba”, contó Luna.