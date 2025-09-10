Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Plata celebra una nueva festividad de la Mamma Nostra 

La Plata celebra una nueva festividad de la Mamma Nostra 
10 de Septiembre de 2025 | 11:05

Los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se realizará en las inmediaciones del Parque Castelli, la celebración del 78º Aniversario de María SS Mamma Nostra, patrona del pueblo calabrés de Bivongi. Un evento que reúne a la comunidad italiana de nuestra ciudad.

Con una feria de emprendedores platenses, productos típicos, gastronomía italiana, foodtrucks, shows musicales, baile y un cierre que contará con la presencia del tenor lírico Juan Carlos Vassallo y fuegos artificiales, -además de la tradicional Procesión de la Virgen del día domingo- la comunidad bivongesa de nuestra ciudad tendrá este sábado su gran evento que siempre viene acompañado de muchos vecinos de la zona del Parque Castelli y de toda la ciudad. 


El origen de la Mamma Nostra en La Plata

La gran inmigración de italianos a la Argentina, entre ellos los nacidos en el pueblo de Bivongi, un diminuto pueblo situado en el noreste de la provincia italiana de Reggio Calabria, en los años previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, trajo a más de 230 familias que se establecieron en la Ciudad de La Plata en varios barrios, pero principalmente en la zona de nuestro querido Parque Castelli.

La adoración de la Mamma Nostra había surgido en dicho pueblo a partir de 1710, cuando el sacerdote peregrino Giuseppe Cretari anunció que el cuadro de la Virgen que llevaba siempre consigo para sus sermones en toda la región debía permanecer en Bivongi, por voluntad divina.

Con enormes sacrificios, aquellos inmigrantes que añoraban su tierra natal, en el año 1947, formaban la Asociación Bivongesa para los Festejos de María Santísima Mamma Nostra. En el primer festejo se realizó la procesión con el cuadro que evoca la imagen de la Virgen. En los años sucesivos, se logró que la procesión fuese presidida por una imagen réplica de aquella que preside las procesiones en Bivongi.
El autor de la escultura fué un artista austríaco radicado en Avellaneda, que con sólo una estampa pequeña como modelo, logró una imagen armoniosa y bella.

Actualmente, la imagen se encuentra en el atrio de la iglesia “Nuestra Señora de La Piedad”, y cada vez que sale en procesión, todo el barrio se transforma en un pequeño Bivongi.

Unidad y Tradición

La devoción perpetúa los festejos a su patrona generación tras generación  y mantiene vivas sus tradiciones. Los paisanos construyeron el Centro Cultural Bivongesi, ubicado en 63 25 y 26, en dónde se preparan los festejos anuales y se realizan distintas actividades sociales y culturales,y también el Jardín Edmundo de Amicis y el Instituto Bivongi, con sus tres niveles educativos, que enseña y comparte cotidianamente la historia del pueblo.

El amor a la Mamma Nostra mantiene la unión de los más adultos y orienta a los más jóvenes, que continúan con esta tradición que enorgullece a toda la familia bivongesa.

EL CRONOGRAMA COMPLETO 

