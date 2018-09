Frigerio afirmó que el Presupuesto de 2019 tiene el “mayor gasto social de la historia”

Y admitió que la gobernadora María Eugenia Vidal “en algunas reuniones” le planteó actualizar el Fondo del Conurbano

| Publicado en Edición Impresa

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó ayer que el de 2019 “es el Presupuesto de la historia donde el gasto social tiene mayor participación”, al referirse a los recursos que el Estado le destinará el año próximo, y que está en debate en el Congreso.

El Ejecutivo en la elaboración del Presupuesto tuvo “una mirada especial sobre los sectores más vulnerables en un momento difícil de la Argentina, lo asumimos y actuamos en consecuencia”, añadió el funcionario.

Y aclaró que el Presupuesto de gastos y recursos de 2019 “no es un presupuesto a libro cerrado; merece un debate serio y en eso estamos. Necesitamos un presupuesto equilibrado para que lo que ingresa alcance para lo que se gasta y dejemos de vivir de prestado como se hace desde hace tanto tiempo”.

En diálogo con radio Continental, Frigerio precisó que el objetivo del gobierno es que el presupuesto se apruebe antes de la reunión del G20 en noviembre en Buenos Aires.

“Esperamos que haya una discusión seria y pormenorizada del presupuesto pero también entendemos que necesitamos dar una señal lo más rápido posible de que tenemos un presupuesto equilibrado, que además cuida a los sectores más vulnerables de la economía y nuestro objetivo es que la tengamos antes de la reunión del G 20 en Argentina”, afirmó el ministro.

Dijo que, en la reunión del viernes con el jefe de la bancada justicialista, Miguel Pichetto, se acordó que se trabaje para alcanzar un acuerdo en paralelo en Diputados y en el Senado para la aprobación del Presupuesto.

Frigerio reiteró la necesidad de tener en 2019 un presupuesto sustentable porque, advirtió, “no podemos sumar gastos y no alcanzar el objetivo del equilibrio fiscal que es lo que la mayoría de la dirigencia política ha acordado; el presupuesto tiene que ser equilibrado, después de décadas; tenemos que dejar de vivir de prestado”.

“Ésta es la ley más importante que se discute todos los años, no puede ser una ley que se vote a libro cerrado como ocurrida hace dos años y medio, la oposición hace aportes, no somos dueños de la verdad. Creemos que es mejorable, la restricción es que los ingresos tienen que cubrir los gastos, pero más allá de esto se escuchan propuestas superadoras”, afirmó.

Asimismo, admitió que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, “en algunas reuniones con otros gobernadores planteó la posibilidad de actualizar el fondo del conurbano y también las compensaciones que recibieron las otras provincias y la discusión en el consenso fiscal del año pasado, que es una discusión abierta”.

Bossio cuestionó el proyecto

La oposición “dará un debate con mucha profundidad” sobre el Presupuesto 2019, aseguró ayer el diputado Diego Bossio, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Bossio, uno de los referentes del Bloque Justicialista en la Cámara baja, Y explicó que “dar un presupuesto que no sirva, no es bueno, pero no tener presupuesto puede servir a algunos, pero no a la Argentina”.

Y advirtió que le cuesta “encontrar virtudes” al proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso.