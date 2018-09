"Les quedaron dos pelotas picando y las metieron" (Carlitos Tevez)

Carlos Tevez, de pobre actuación en el clásico, opinó respecto a la victoria de River. Dijo que "Tuvieron dos pelotas ahí picando y las metieron, pero después el juego fue parejo".

El Apache también señaló que "No me acuerdo que hayan llegado al arco" y cuando le preguntaron si River lo había ganado con carácter –como había señalado Pratto antes del partido--, dijo que no: "Ya dije como ganaron...Fueron dos pelotas que quedaron ahí y la metieron".

En declaraciones que siempre dan que hablar y con respecto a algunas alternativas del juego Carlitos también puntualizó: "No vi las jugadas de los penales, pero no hay que buscar excusas. Nos ganaron bien. Tampoco hay que dramatizar tanto. Cuando se pierde un clásico hay que hacerse responsable. Boca es muy grande para quedarse pensando en un clásico. Hay que levantarse", sentenció Carlitos.