Entran en una casa a los tiros y golpean a una mujer

Un episodio de extrema violencia sacudió la noche platense en las inmediaciones de calle 120 y 41, en una zona de vías ferroviarias marcada por la precariedad y la oscuridad. Una mujer denunció que dos hombres armados irrumpieron en su vivienda en busca de su pareja, la golpearon y efectuaron disparos antes de escapar a toda prisa.

La secuencia, ocurrida el sábado 30 de agosto pasadas las 21.30, dejó un clima de tensión y miedo entre los vecinos.

El primer aviso a la central de emergencias se registró a las 21:38, cuando vecinos informaron haber escuchado detonaciones. Minutos más tarde, a las 21:55, otro llamado confirmó la situación: una vivienda había sido atacada. Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer golpeada y en estado de shock. En la puerta del domicilio hallaron dos vainas servidas de calibre 9 milímetros, evidencia que dio cuenta de la violencia con la que actuaron los agresores.

La víctima relató que los hombres no intentaron robar pertenencias ni dinero. Su único objetivo era encontrar a su pareja. “Entraron, me golpearon y tiraron dos tiros”, resumió ante los uniformados. Esa declaración refuerza la casi única hipótesis de la investigación: un ataque dirigido y planificado contra la pareja de la mujer, con el uso de armas de fuego como método de intimidación y con violencia física como forma de presión.

La zona donde ocurrió el hecho es de difícil acceso, con pasillos angostos y viviendas humildes que dificultan la visibilidad y el despliegue de móviles policiales. Según describieron los propios agentes, se trata de un sector hostil hacia la presencia de las fuerzas de seguridad, lo que obligó a extremar cuidados para preservar la escena y recoger los testimonios. Un vecino cercano aportó haber escuchado los disparos y ver a dos hombres huir rápidamente hacia las vías.

El ataque dejó a la mujer con lesiones y bajo contención médica y psicológica. La investigación busca establecer la identidad de los autores y determinar si el objetivo estaba vinculado a conflictos previos de la pareja de la víctima.

La causa fue caratulada como abuso de armas y lesiones, y quedó en manos de la justicia penal platense. Mientras tanto, en el barrio persiste la preocupación: los disparos y la irrupción violenta volvieron a poner en primer plano la fragilidad cotidiana de quienes habitan en esa zona.