El Banco Central ratifica que no comprará dólares del Tesoro

El Banco Central no comprará los dólares que el Tesoro venderá este año para financiar el déficit primario, en línea con el compromiso asumido por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), reiteraron fuentes del BCRA.

“No vamos a tomar dólares del Tesoro porque así quedó estipulado en el acuerdo firmado con el FMI, nuestro programa monetario se mantendrá en los términos anunciados en su momento”, señalaron.

En este contexto, los dólares que el Tesoro venderá para sostener el frente fiscal se liquidarán directamente a través de subastas en el mercado cambiario y no habrá ninguna participación del Banco Central en esta operatoria. Se estima que el monto disponible para subastar por el Tesoro se ubica entre los U$S 6.000 millones y los U$S 11.000 millones, y lo haría desde abril próximo.

En los últimos días, surgieron algunas dudas en el mercado al respecto tras conocerse que en el último día hábil de 2018 el Central registró una compra de divisas al Tesoro por el equivalente a $ 43.699 millones.

“La operación del 28 de diciembre fue de carácter excepcional; se dio porque el Tesoro necesitaba hacerse de pesos y no podía vender dólares en el mercado, dado que esta operatoria no estaba contemplada en el acuerdo con el FMI”, explicaron en el Central.