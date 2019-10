Los médicos ya evalúan cortar la atención por IOMA y convocan a una conciliación

Los profesionales de la AMP denuncian atrasos en el pago de la obra social y analizan interrumpir la cobertura desde noviembre

La extensa y compleja trama administrativa que rodea al conflicto entre la Agremiación Médica Platense y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) sigue sin resolverse. Tras distintas amenazas del Instituto de cortar el convenio que une a las partes para la cobertura médica de más de 300 mil afiliados de la Ciudad, fuentes de la AMP dijeron a este medio que ya se evalúa un corte de prestaciones a partir de noviembre porque a la situación planteada se suma el atraso en el pago de las prestaciones de agosto que fueron recientemente facturadas.

Voceros de la AMP plantearon que “el conflicto está lejos de resolverse. No hay diálogo, y tampoco hay fecha de pago. La última facturación presentada debía abonarse el 21 de octubre pasado y no hay señales de que se haga efectiva próximamente”.

Desde el Instituto, voceros consultados indicaron que esta semana debiera comenzar la etapa de mediaciones entre las partes en el marco de la Unidad Alternativa de Resolución de Conflictos (UARC).

Esa instancia se incluye en el convenio que firmaron la AMP y el IOMA en enero de 2017.

Según se pudo saber, hoy a la tarde habría una audiencia de conciliación en la UARC.

Desde fines del mes pasado y lo que va de octubre, hubo distintos intentos de reunión entre las partes, pero hasta el momento ninguno prosperó.

Quienes siguen de cerca del conflicto plantean que se agudizó la falta de diálogo entre las partes.

Un dato que se debe aclarar. De caerse el convenio, las partes están obligadas a sostener las prestaciones por 60 días corridos, razón por la cual durante esos dos meses los afiliados a la obra social bonaerense no perderán la cobertura médica.

Desde el Instituto, en el momento más tirante del conflicto, se informó que se estaban evaluando alternativas para las prestaciones, pero nunca se brindaron detalles al respecto.

SUBA DE LOS BONOS

La situación de conflicto se profundizó tras la decisión de los profesionales de aumentar el valor de los bonos de consultas B y C. El 9 de septiembre pasaron el valor del bono B a 190 pesos y el del bono C a 290 pesos.

A principios de este mes, el 7 de octubre, también comenzaron a aplicar el pago de un bono adicional para especialistas, por ejemplo, endocrinólogos, pediatras, neurólogos y clínicos. Se denomina bono de jerarquización de la consulta en especialidades clínicas. A los 190 y 290 pesos se le agrega el diferencial. De este modo, al B le agregan 160 pesos y al C 205 pesos. En total, el médico categoría B cobra 350 pesos y el que atiende por categoría C 495 pesos. Estos valores rigen para los afiliados obligatorios. Para los afiliados voluntarios los valores son un poco más caros: 370 pesos para el B y 525 pesos para el C.

Desde la AMP aseguran que “avanza sólidamente la medida que incluye la jerarquización de las consultas de especialidades clínicas, la categorización de prácticas, el cobro directo de prestaciones no convenidas y la actualización del valor del honorario de las ayudantías”.

El conflicto llegó a tal punto que el presidente de la AMP, Jorge Varallo, sostuvo que “nos sentimos defraudados, traicionados y estafados por el IOMA, tras más de seis meses de incumplimiento de la puesta en marcha del nomenclador” de prácticas y consultas.

“GARANTIZADAS”

Desde IOMA aseguraron que “la atención y todas las prestaciones están garantizadas para los afiliados de toda la provincia. Todas las medidas que se han tomado y se seguirán llevando adelante en el marco del conflicto iniciado unilateralmente por la AMP se realizan con el único fin de asegurar las prestaciones acordadas y especificadas en el convenio suscripto, en este caso, en enero de 2017”.

Y agregan: “es importante que IOMA cuide a sus afiliados, por eso si la gestión de la obra social acordó con todas las agremiaciones médicas que no se incrementarían los valores de los copagos para cuidar el bolsillo del afiliado, ahora, es incorrecto que por decisiones unilaterales de una única entidad, algunos bonaerenses se vean obligados a tener que abonar montos que no fueron consensuados a valores más elevados que los del resto de la Provincia”.