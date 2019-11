River sintió el desgaste, falló sobre el cierre y se quedó sin nada

Si algo le faltaba a la primera final a partido único en la historia de la Copa Libertadores, era que tuviera la definición que tuvo ayer en un colmado estadio Monumental de Lima.

Era de River, de enorme primer tiempo, que lo ganaba gracias al gol de Rafael Santos Borré a los 15´de la etapa inicial. Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo sintió el desgaste, los cambios no ayudaron, y en un abrir y cerrar de ojos, la gloria se esfumó.

Gabriel “Gabigol” Barbosa empató a los 44´del segundo tiempo gracias a una contra que nace producto de un error de Pratto; y acto seguido, el propio delantero aprovechó una falla (la única ) de Pinola, para decretar el definitivo 2 a 1, tres minutos más tarde.

No pudo ser para el Millonario, que hizo gran encuentro y fue dominador durante gran parte del mismo. Las fallas resultaron letales y tanto River como Gallardo se quedaron con las ganas de alzar la quinta Copa Libertadores y de repetir título en años consecutivos, algo que no se logra desde las ediciones 2000 y 2001, cuando el Boca de Carlos Bianchi derrotaba a Palmeiras y Cruz Azul respectivamente. La alegría fue brasileña, con un Flamengo que alzó la Copa tras 38 años de sequía internacional.

COMIENZO A TODA ORQUESTA

Tal como se imaginaba, la gran final tuvo un inicio a pura intensidad. En un Monumental colmado, Flamengo se mostró un poco mejor en los primeros minutos. Sin embargo, la presión alta de River sobre los centrales y los medios cariocas, cambió rápidamente el rumbo.

Con una enorme tarea de Enzo Pérez y de Exequiel Palacios, los de Gallardo le quitaron el dominio de la redonda a los de Jesús, y así llegaron las primeras aproximaciones Millonarias, con un Santos Borré muy activo y un Suárez que no estuvo fino con la pelota.

A los 15´, el mencionado Pérez cortó una salida del elenco brasileño y puso a correr por la derecha a Ignacio Fernández. Sin escatimar en el esfuerzo, la combinación entre el ex Estudiantes y el ex Gimnasia culminó en un centro rasante, que la defensa del “Mengao” no logró despejar, y que encontró al colombiano Santos Borré en el punto penal. Allí, quien cumplió 100 partidos con la camiseta de River, giró rápidamente y colocó el balón al palo izquierdo de un Alves que nada pudo hacer.

En apenas un cuarto de hora, el Millo ganaba, dominaba y desataba la locura albirroja en Lima.

DESPUÉS DEL GOL, LO MEJOR

A partir de la ventaja, River mostró su mejor versión. Los de Núñez crecieron en el juego, prácticamente borraron de la cancha a un desconocido Flamengo y tuvieron en los pies de Palacios, algunas chances más de abrir el marcador.

Pese a esto, y a disponer del balón en todo momento, el equipo de Gallardo falló en la puntada final, en los últimos metros y dejó con vida a un elenco carioca que lo valoraría sobre el final.

LA REACCIÓN TRAS LOS VESTUARIOS Y CON LOS CAMBIOS DE UNO Y OTRO

Luego del entretiempo, los dirigidos por Jorge Jesús se adelantaron unos metros en el campo y con el ingreso de Diego por Gerson, comenzaron a manejar más y mejor la pelota.

Así, poco a poco Flamengo fue encontrando el volumen que lo llevó hasta el partido decisivo, pero sin lograr lastimar de manera concreta a un Millonario que se sostenía en Pérez, Palacios y la gran labor de los dos centrales, con un Pinola inexpugnable en cada cruce ante “Gabigol”, y con un Armani que se cansó de “descolgar” centros rojinegros.

Pese a esto, el cansancio comenzó a hacerse presente en los argentinos y Gallardo movió el banco, otro de los factores que resultarían decisivos en el juego. El DT mandó a la cancha a Álvarez por Fernández, a Pratto por Santos Borré y a Díaz por el lesionado Casco.

De esta manera, los de Núñez perdieron completamente la pelota, no pudieron sostener la presión alta y sobre los instantes finales pagarían dicha situación con un combo letal en sus aspiraciones.

DEL SUEÑO A LA PESADILLA

Corrían ya 43 minutos de la segunda parte y River parecía sentenciar el pleito ante un Flamengo ya desesperado. Lanzados en ataque los brasileños, los de Gallardo hilvanaron una contra que tuvo a Lucas Pratto como estandarte, pero el delantero, de flojísimo ingreso, perdió un pelota letal en tres cuartos. Desde allí, con un Millonario mal parado, Giorgian De Arrascaeta escaló por izquierda, se combinó de gran manera con Bruno Henrique, quien lo dejó mano a mano frente a Armani. Sin embargo, el uruguayo, en lugar de definir exigido por la marca de Pinola, “punteó” la pelota para el medio, donde “Gabigol” sólo tuvo que empujarla. De un ataque a favor, con la posibilidad concreta del 2 a 0, o de sostener la redonda, algo que no pudo hacer desde las modificaciones, River pasó al 1 a 1 y se llenó de dudas.

Pese a esto, apenas tres minutos más tarde, llegaría el último error, fatal en el juego.

Un pelotazo cruzado, desde atrás de la cancha propia, encontró a “Gabigol” luchando en el aire frente a su némesis de la tarde. Sin embargo, y como nunca en el Monumental de Lima, Pinola falló no sólo una, sino dos veces, y dejó al hambriento goleador mano a mano con Armani. Crecido en confianza tras su primera conquista casi sin haber participado del partido, Gabriel Barbosa repitió facturación, “fusiló” al guardameta argentino y desató la locura total del “Mengao” y toda su gente.

Sin salir del asombro, River buscó en los instantes finales con centros al área de Alves, pero el daño irreversible ya estaba hecho. De manera increíble, el Millonario, que lo tenía ganado de manera justificado, se equivocó en el momento y en el lugar en el que no pueden hacer los campeones, y terminó pagando.

Flamengo dio vuelta un encuentro increíble, derrotó al equipo al de Gallardo por 2 a 1, y volvió a lo más alto del fútbol continental tras 38 largos años.

