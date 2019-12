A los turistas ingleses los atacó una banda que se movía en dos autos y en una moto

Los investigadores del crimen de un turista inglés frente a un hotel de Puerto Madero buscan a por lo menos cuatro delincuentes que se movilizaban en dos autos y una moto que quedaron filmados por las cámaras de seguridad.

Tras el asalto del sábado, que dejó también un herido, el presidente Alberto Fernández consideró ayer que se trató de un “hecho atroz” que no se debe “tolerar” y pidió ser “inflexibles” frente al delito.

“Es algo que no debemos tolerar, debemos ser severos, buscar a los responsables y hacerles pagar lo que han hecho con el rigor de la Justicia, definitivamente es así”, declaró a radio Mitre.

En ese sentido, agregó: “Yo pido que en este tiempo también los argentinos nos pongamos de pie y seamos inflexibles frente al delito; después, obviamente, cuando la Argentina mejore, la economía se recupere y la igualdad funcione, todo eso va a hacer que el delito caiga”.

El hijastro del turista asesinado, quien resultó herido de bala en el mismo asalto, fue derivado ayer del Hospital Argerich de La Boca a la Clínica Zabala situada en avenida Cabildo al 1.200, donde continúa internado y estable, indicaron voceros sanitarios.

La víctima fue identificada como Matthew Charles Gibbar, de 50 años, mientras que el herido es su hijo de su pareja Stephan Zone, de 28. Estaban con la madre del herido y esposa del fallecido, la novia del joven y otro hijo del matrimonio. Habían llegado de viaje familiar, en un vuelo que aterrizó a las 9.10 y se iban a hospedar en el Faena de Puerto Madero.

Al bajarse de una combi, dos atacantes en moto se les fueron encima. Fuentes de la investigación confirmaron que los turistas habían tomado el vehículo de traslado en Ezeiza. Por eso, se investiga si fueron “marcados” en ese trayecto hasta el hotel. También, si los asaltantes contaron con otro auto de apoyo.

Los peritos de la Policía obtuvieron dos principales secuencias de video, en una de las cuales se ve a las 11.01 que primero pasa el frente del ingreso al Hotel Faena, sobre la calle Salotti al 400, un auto color gris, seguido por uno rojo y una moto con un conductor con casco.

En ese momento los turistas acababan de descender de una combi blanca que estacionó frente al hotel.

En base a esa primera secuencia, el auto gris se detuvo en la esquina de Aimé Painé donde descendió un hombre que se cree luego disparó contra el turista y su hijastro, tras lo cual el vehículo dobló a la izquierda, al tiempo que el auto rojo quedó detenido en la ochava de la mano opuesta al hotel.

Luego se pudo observar la lucha entre el delincuente que bajó del auto gris y el conductor de la moto que arrojó el rodado a la calle, y las dos víctimas que resultaron baleadas.

Finalmente, a las 11.02, el supuesto tirador intentó abordar el auto rojo en la esquina de Aimé Painé pero no lo hizo y escapó en la moto junto al conductor con casco. Estos dos rodados también doblaron a la izquierda, como el auto gris.

En tanto, la otra secuencia enfocó la puerta del hotel y la combi estacionada, y mostró el paso de los tres vehículos sospechosos apenas unos segundos antes de iniciado el asalto.

En ese video, las víctimas y el tirador se encontraban en la vereda y quedaron tapados por la propia camioneta en la que habían arribado -de la que un hombre, presuntamente el chofer, descargaba el equipaje- y no llegó a captar la pelea que ocurrió unos metros más adelante, en la calle.

Sólo alcanzó a registrar cómo el hijastro se alejó a la carrera del tirador y salió del cuadro.

En base a estos videos, los investigadores creen que además de los dos delincuentes que se vieron afuera de los vehículos había por lo menos otros dos en los sendos autos involucrados.

Por su parte, los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) están abocados al análisis de las cámaras de seguridad de la terminal aérea de Ezeiza.

La causa está a cargo de la fiscal Ana Yacobucci y la jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional 8, Yamile Bernan, quien decretó el secreto de sumario.

La noticia del crimen llegó a los diarios británicos. The Sun citó fuentes del Foreign Office que indicaron que durante 2018 unos 111.000 ciudadanos del Reino Unido visitaron Argentina y no tuvieron problemas. Este diario, al igual que The Telegraph y The Daily Mail, indicó que el turista fallecido era director de una firma millonaria ubicada del norte de Londres.