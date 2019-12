El show que dieron sobre el escenario Neymar y Gabigol en Brasil

Neymar y Gabigol cantaron y bailaron junto a un conocido artista brasileño y demostraron que no sólo se destacan adentro de una cancha de fútbol

El crack del PSG y el delantero estrella del Flamengo, aprovechando unos días de vacaciones por las fiestas, estuvieron en el show que Wesley Safadao realizó en las últimas horas en Bahía.

Las crónicas periodísticas al respecto apuntan que el primero en aparecer en escena fue el crack del PSG, quien después de bailar por unos minutos, se animó a un dueto con Wesley y generó el delirio del público.

Vale destacar que el video de la estrella brasileña, rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Verificado

O cantor Wesley Safadão fez show em Barra Grande, na Bahia, nesse sábado (28/12). Além de Neymar, que fez aparição durante a apresentação, Gabigol subiu no palco e cantou o hino do Flamengo ao lado do forrozeiro #Metrópoles pic.twitter.com/ky5kUJ44XC