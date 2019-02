El aumento en la cuota de los créditos hipotecarios UVA, muy por encima de los alquileres

La inflación récord de 2018 hizo que esos prestamos aumentaran 47,5%, unos 12 puntos más que lo que se incrementó el costo de alquilar en la Ciudad. Hay platenses movilizados

Los costos de los créditos Hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) le ganaron holgadamente a la suba registrada en los alquileres de todo 2018. Los primeros, los que sueñan con tener la casa propia, afrontaron una suba del 47,5 por ciento, empatando con la inflación, y los incrementos en los alquileres treparon hasta el 35 por ciento, según distintas fuentes consultadas por este diario.

Matías Troncozo, integrante de Hipotecados UVA La Plata, contó detalles de su situación. Hace dos años comenzó el pago de su préstamo por más de un millón de pesos, a pagarlo en 28 años, con 6.700 pesos. Esa cuota mensual ya se fue a los 10.000 pesos. “Si comparo con una proyección con el precio que pagaba por alquiler, ahora estaría poco más de los 9.000 pesos. Mi caso no es de los más complicados, pero es ilustrativo. Hay otros que subieron de 23.000 a 37.000 pesos y dejan casi todo su sueldo en esta cuesta que se hace cada vez más difícil.

Por estos días, en los bancos, salieron a ofrecer hasta un 25 por ciento más de cuotas, que en “la práctica se trata de dos meses de tranquilidad, con una reducción de la cuota de un 15 por ciento, contra seis años más de cuotas. Es una ecuación que no cierra porque en el segundo semestre estamos viviendo la misma situación de angustia que ahora”, contó Troncozo.

Esa propuesta, también comentaron, se puede utilizar sólo una vez por todo el tiempo que dure el crédito. “En una economía como la que estamos atravesando, a lo largo del tiempo vamos a estar devolviendo 33 veces lo que nos dieron como préstamo, siempre y cuando se mantengan las actuales condiciones y no haya otro desmadre como el que hubo en 2018”, agregó el vecino platense tomador del crédito Hipotecario UVA.

En la provincia de Buenos Aires ya se reunieron por esta situación cerca de 800 familias, y de ese número son 600 las familias platenses.

Según se pudo saber, en el Congreso Nacional se presentará un proyecto de ley que podría modificar la variable de ajuste de los créditos de inflación a indexación salarial. Muchos tienen la esperanza de que puedan ser trasladados a ese lote en caso de que se apruebe esa ley.

La martillera Estela Valverde indicó que “en 2018 hubo ajustes en los alquileres de entre un 30 a un 35 por ciento, contra el 47, casi 48 por ciento de inflación. Y para este año se prevé otro ajuste similar”.

La inflación récord de 2018, la más alta de los 27 años, llevó a los créditos hipotecarios UVA más de 10 puntos por encima que los aumentos en los alquileres.

Cuando los Procrear fueron lanzados, en marzo de 2016, el plazo para pagarlo era de hasta 30 años y la cuota, aseguran, era más o menos similar a la de un alquiler que se actualizaba por inflación. Pero hoy, en algunos casos, ese valor ya más que duplica al de un alquiler.

Uno de los índices que sirven como referencia para las cuotas de los créditos UVA es la inflación, por lo tanto, al producirse la suba en las cuotas se ajustan a los valores antes mencionados. Pero los salarios no aumentaron al mismo nivel.

Otro caso desesperante

Otro vecino de Villa Elisa contó que se “anotó en el Procrear Ahorro joven para la compra de casa, nueva o usada. Esto estaba apuntado a jóvenes de entre 18 a 35 años, con ingresos de entre 2 y 4 salarios mínimo, vital y móvl (SMVyM). La exigencia era depositar durante un año consecutivo 12 plazos fijos como mínimo de 200 uvas. En enero ya empezaron a terminar los 12 meses de tanto esfuerzo, ya que muchos alquilamos y a la vez tenemos familias que mantener. En mi caso terminé este lunes pasado. Resulta que los bancos están muy desinformados, no saben cómo seguir, y hay tiempos que corren. Por otro lado la tasa de interés que ofrecen superan el 10% como cualquier otro hipotecario, el dinero que ofrecen es muy por debajo del valor de una vivienda a precio de hoy. Con semejante devaluación del año pasado y la inflación de este año será aun más difícil”, dijo. Y agregó: “En mi caso me ofrecieron $450.000 de préstamo, que sumado al ahorro que realizamos y el subsidio que nos dan apenas llegamos a los $800.000. Pasado a dólar son apenas 20.000 dólares, por lo cual no existe propiedad a ese precio”.

“Reclamamos que nos den una respuesta, que hagan una tasa diferencial para el plan, o que aumenten el valor de los fondos que prestan y sobretodo una respuesta a esto. Mucha gente ya se bajó durante el año. Por ejemplo, decían que de 40.000 que arrancaron, solo quedan 10.000 que siguen en carrera, sólo un 25 por ciento”, agregó el vecino.

Su caso es parecido al de unas 12 mil familias que, en todo el país, completan por estos días el año de ahorro en UVA que requería el programa, pero un año más tarde, con el dólar y las tasas de los créditos hipotecarios al doble del valor que tenían al inicio del recorrido, llegar a la casa propia se les hace cuesta arriba. Trascendió, en ese marco, que el gobierno nacional estaría trabajando en una serie de medidas para “salvar” a esta vertiente del plan (ver aparte).

En nuestra ciudad, los hipotecados UVA se reúnen semanalmente en un local que está frente a plaza Moreno y según los integrantes del grupo, las familias que se acercan con su angustiante situación crecen con el correr del tiempo.

La fuerte caída del salario real de 2018 habilitó a unas 34.000 deudores con créditos hipotecarios UVA a pedir al banco una extensión en el plazo de devolución. Al dilatar la cantidad de pagos en el tiempo, la cuota promedio podría reducirse entre 1.200 y 1.500 pesos, de acuerdo con estimaciones oficiales.

De acuerdo con la normativa del Banco Central, los bancos deben ofrecer a los deudores UVA la posibilidad de extender el plazo en hasta un 25% si la cuota original del préstamo actualizada por CER (es decir, la UVA) supera en diez puntos o más la cuota actualizada por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), el índice de remuneraciones del sector registrado.