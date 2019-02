Causa de los sobres: la fiscal pidió detener a “su” testigo

Se trata de un comisario inspector retirado a quien acusó de falso testimonio. El tribunal no hizo lugar al reclamo

La fiscalía de juicio que interviene en el debate oral y público por el caso de los 36 sobres con un total de 157.000 pesos, hallados hace casi tres años en la Jefatura Departamental La Plata, solicitó ayer la detención de un testigo que había sido propuesto por la misma parte acusadora, al considerarlo sospechoso del delito de falso testimonio.

Se trata del comisario inspector retirado Mansilla, quien había declarado durante a instrucción del caso, ante el fiscal que tuvo a su cargo la investigación penal preparatoria, Marcelo Martini.

Para la fiscal María Victoria Huergo, que interviene en el juicio junto a su par Javier Berlinghieri, este testigo había aportado a la instrucción muchos mas datos, que ayer “no pudo recordar”.

Por este motivo, la fiscal interpretó que el testigo, ya sea por haber falseado la verdad durante la instrucción, o ahora en el juicio al no recordar, esta en “flagrante delito de falso testimonio” y debería ser detenido en la audiencia.

El Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata -integrado por los jueces Andrés Vitali, Ernesto Domenech y Santiago Paolini-, sin embargo, no hizo lugar al pedido, al considerar que la fiscalía podrá tomar las medidas pertinentes e impulsar la acción penal que considere, pero que no pueden expedirse sobre si el testigo incurrió o no en falso testimonio porque se estaría adelantando opinión sobre un caso que está en pleno juicio.

Ayer también declaró el director de asuntos internos de la Policía bonaerense, Guillermo Berra, quien relató, con detalles, cómo se descubrió el caso que ahora es juzgado y que tiene como imputados a 8 ex jefes policiales.

Berra narró como se enteraron del caso a través de anónimos y dio todos los datos sobre los procedimientos realizados que culminaron con el hallazgo de los sobres.

Ayer también declaró el comisario general retirado Fernando Grasso, que cuando se descubrió este hecho era el superintendente de la zona sur de la Policía Bonaerense.

El testigo no aportó muchos datos sobre el caso, si que se había enterado del procedimiento porque fue una dependencia que estaba a su cargo y su oficina estaba cerca de la que fue allanada, la del secretario de la Departamental La Plata.

Al juicio llegaron detenidos el por entonces jefe de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Carballo; y el ex secretario, Walter Skaramowsky; el ex jefe de calle, Ariel Huck; el ex jefe de la Segunda; Sebastián Velázquez; el de la Tercera, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare; y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.