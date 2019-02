Dan a conocer el fallo por el asesinato de Paulina Lebbos

| Publicado en Edición Impresa

El tribunal que tiene a su cargo el juicio oral por el crimen de Paulina Lebbos, la joven universitaria asesinada en 2006 en la ciudad de Tucumán, dará a conocer el veredicto del debate mañana, a un día de cumplirse 13 años del homicidio.

La última audiencia fue convocada para las 8:30 por los jueces de la sala III en lo Penal,

Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto, que iniciaron este proceso hace poco más de un año, el 6 de febrero de 2018.

Al comienzo, está previsto que puedan decir sus últimas palabras el ex jefe de Policía Hugo Sánchez y el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, imputados por el encubrimiento del crimen, en tanto que luego el tribunal pasará a deliberar para dar a conocer el veredicto.

La semana pasada, los jueces escucharon las últimas palabras de otros tres de imputados por el mismo delito: el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; el subjefe de Policía Nicolás Barrera y el ex policía Waldino Rodríguez, quienes al igual que los anteriores desempeñaron sus cargos durante la primera gestión del ex gobernador tucumano José Alperovich.

El otro acusado es Roberto Gómez, único imputado como partícipe del homicidio, que tal como los otros imputados llegó al juicio en libertad. Durante el juicio, Sánchez es el único que quedó detenido, aunque esto ocurrió luego de que su abogado amenazara a un testigo.